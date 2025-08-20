Франция выразила возмущение решением США ввести санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС), включая французского судью Николя Гийу, за «судебные разбирательства против Соединенных Штатов и нашего близкого союзника Израиля».
Представитель министерства иностранных дел заявил, что американские санкции «противоречат принципу независимой судебной системы».
Гражданин Франции Гийу председательствует в деле, по которому выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Помимо Гийу, под ограничения попали канадский судья Кимберли Прост, участвовавшая в расследовании предполагаемых преступлений американских военнослужащих в Афганистане а также заместители прокурора Назхат Шамим Хан из Фиджи и Маме Мандиай Ньянг из Сенегала.
МУС назвал санкции США «вопиющим нападением» на независимость суда, пообещав продолжить выполнять свои мандаты, «не поддаваясь давлению или угрозам», и поддерживать своих сотрудников и жертв «невообразимых зверств».
Санкции предусматривают заморозку активов в США и запрет на въезд для указанных лиц. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал МУС «угрозой национальной безопасности США» и обвинил в «юридической войне» против США и Израиля. Он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать свою «армию, суверенитет и союзников» от «нелегитимных действий» суда.
В июне администрация Трампа ввела санкции против четырех других сотрудников МУС, двое из которых также участвовали в деле Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. США и Израиль считают действия МУС нелегитимными, так как Израиль не подписывал Римский статут, а США не признают Палестину государством, способным инициировать расследования.
Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в среду высоко оценил решение США о введении санкций в отношении международного органа. В своем заявлении он охарактеризовал этот шаг как решительную позицию в защиту «Израиля, правды и справедливости».