Санкции предусматривают заморозку активов в США и запрет на въезд для указанных лиц. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал МУС «угрозой национальной безопасности США» и обвинил в «юридической войне» против США и Израиля. Он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать свою «армию, суверенитет и союзников» от «нелегитимных действий» суда.

В июне администрация Трампа ввела санкции против четырех других сотрудников МУС, двое из которых также участвовали в деле Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. США и Израиль считают действия МУС нелегитимными, так как Израиль не подписывал Римский статут, а США не признают Палестину государством, способным инициировать расследования.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в среду высоко оценил решение США о введении санкций в отношении международного органа. В своем заявлении он охарактеризовал этот шаг как решительную позицию в защиту «Израиля, правды и справедливости».