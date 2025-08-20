Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир распорядился установить в тюрьмах, где содержатся палестинские заложники, постеры с изображениями разрушенных домов в секторе Газа. В видео, опубликованном в среду в его соцсетях, министр демонстрирует один из таких постеров, показывая улицу с разрушенными зданиями и палестинцами рядом с обломками своих домов.
Бен-Гвир заявил, что один из заключенных узнал свой дом на фотографии. Постеры размещены так, чтобы пленные видели их, направляясь на прогулку. В подписи к видео указано, что изображения призваны показать, что «с народом Израиля шутки плохи». Министр завершил видео словами: «Вот как это должно выглядеть», указывая на разрушенную Газу.
По данным правозащитной организации Addameer, в израильских тюрьмах содержится более 10 000 палестинских заключенных, что вдвое больше, чем до начала войны в Газе в октябре 2023 года. Свидетельства бывших и текущих заключенных, собранные организациями, указывают на участившиеся случаи пыток, включая голод, физическое насилие, сексуальные надругательства и массовое одиночное заключение.
Ранее правозащитная группа Amnesty International неоднократно обвинял еврейское государство в произвольных похищениях тысяч палестинцев на оккупированных территориях без предъявления обвинений и суда, которые подвергаются «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».
По состоянию на август 2025 года в Израиле насчитывается 3613 административных заключённых, содержащихся под стражей без предъявления обвинений и без суда.
В ноябре 2024 года Комиссия по делам заключенных Палестины обнародовала данные о содержании 270 палестинских детей в израильских тюрьмах. По данным ООН, с 2008 года по 6 октября 2023 года на оккупированных палестинских территориях погибли 1 434 ребенка, еще 32 175 получили ранения, в основном от рук израильских солдат, а 13 000 палестинских детей были помещены в тюрьму с 2000 по 2023 год.
Согласно отчету ЮНИСЕФ за 2013 год, израильские военные проводят систематические ночные аресты палестинских детей, сопровождающиеся жестоким обращением и пытками. Несовершеннолетних насильно выволакивают из домов, часто без объяснения причин и места назначения. По пути в центры для допросов, который может длиться до суток, дети находятся в наручниках и с завязанными глазами на полу транспортного средства, где подвергаются избиениям и оскорблениям. В результате большинство несовершеннолетних под давлением признаются в инкриминируемых им деяниях.