Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир распорядился установить в тюрьмах, где содержатся палестинские заложники, постеры с изображениями разрушенных домов в секторе Газа. В видео, опубликованном в среду в его соцсетях, министр демонстрирует один из таких постеров, показывая улицу с разрушенными зданиями и палестинцами рядом с обломками своих домов.

Бен-Гвир заявил, что один из заключенных узнал свой дом на фотографии. Постеры размещены так, чтобы пленные видели их, направляясь на прогулку. В подписи к видео указано, что изображения призваны показать, что «с народом Израиля шутки плохи». Министр завершил видео словами: «Вот как это должно выглядеть», указывая на разрушенную Газу.

По данным правозащитной организации Addameer, в израильских тюрьмах содержится более 10 000 палестинских заключенных, что вдвое больше, чем до начала войны в Газе в октябре 2023 года. Свидетельства бывших и текущих заключенных, собранные организациями, указывают на участившиеся случаи пыток, включая голод, физическое насилие, сексуальные надругательства и массовое одиночное заключение.

Ранее правозащитная группа Amnesty International неоднократно обвинял еврейское государство в произвольных похищениях тысяч палестинцев на оккупированных территориях без предъявления обвинений и суда, которые подвергаются «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».