Великобритания ввела санкции против кыргызского Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, обвиняя их в содействии России в обходе западных санкций через финансовые системы и криптовалютные сети Кыргызстана, сообщили в МИД Великобритании.
Новые ограничения также затронули криптобиржи Grinex и Meer, компании Tengricoin, Old Vector и люксембургскую Altair Holding, а также двух физлиц — Назарбека Жанышбека и гражданина России Леонида Шумакова.
Форин-офис заявил, что Россия использует кыргызский финансовый сектор для перевода средств через непрозрачные схемы, включая выпущенный в Кыргызстане рублевый криптотокен A7A5, через который за четыре месяца было переведено 9,3 миллиарда долларов.
«Эти сети создали запутанную схему для уклонения от санкций, наложенных Великобританией и ее партнерами», — подчеркнули в МИД, отметив, что меры направлены на поддержку «усилий президента Трампа по прекращению убийств в Украине и вынуждению Путина вступить в конструктивные переговоры».
Санкции Великобритании следуют за аналогичными мерами США, которые 14 августа включили в санкционные списки компании А7, «А7 агент», «А71», платформы Exved, INDEFI Smartbank и эстонское юрлицо Garantex. Ранее, 6 марта, Минюст США совместно с Германией и Финляндией сообщил о разрушении инфраструктуры Garantex, подозреваемую в нарушении санкций и отмывании средств.