Великобритания ввела санкции против кыргызского Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, обвиняя их в содействии России в обходе западных санкций через финансовые системы и криптовалютные сети Кыргызстана, сообщили в МИД Великобритании.

Новые ограничения также затронули криптобиржи Grinex и Meer, компании Tengricoin, Old Vector и люксембургскую Altair Holding, а также двух физлиц — Назарбека Жанышбека и гражданина России Леонида Шумакова.

Форин-офис заявил, что Россия использует кыргызский финансовый сектор для перевода средств через непрозрачные схемы, включая выпущенный в Кыргызстане рублевый криптотокен A7A5, через который за четыре месяца было переведено 9,3 миллиарда долларов.