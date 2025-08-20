ПОЛИТИКА
Великобритания ввела санкции против кыргызского банка
Лондон обвиняет кыргызстанские компании в помощи России обходить санкции через криптовалюты
Флаг Кыргызстана / Reuters
20 августа 2025 г.

Великобритания ввела санкции против кыргызского Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, обвиняя их в содействии России в обходе западных санкций через финансовые системы и криптовалютные сети Кыргызстана, сообщили в МИД Великобритании.

Новые ограничения также затронули криптобиржи Grinex и Meer, компании Tengricoin, Old Vector и люксембургскую Altair Holding, а также двух физлиц — Назарбека Жанышбека и гражданина России Леонида Шумакова.

Форин-офис заявил, что Россия использует кыргызский финансовый сектор для перевода средств через непрозрачные схемы, включая выпущенный в Кыргызстане рублевый криптотокен A7A5, через который за четыре месяца было переведено 9,3 миллиарда долларов.

«Эти сети создали запутанную схему для уклонения от санкций, наложенных Великобританией и ее партнерами», — подчеркнули в МИД, отметив, что меры направлены на поддержку «усилий президента Трампа по прекращению убийств в Украине и вынуждению Путина вступить в конструктивные переговоры».

Санкции Великобритании следуют за аналогичными мерами США, которые 14 августа включили в санкционные списки компании А7, «А7 агент», «А71», платформы Exved, INDEFI Smartbank и эстонское юрлицо Garantex. Ранее, 6 марта, Минюст США совместно с Германией и Финляндией сообщил о разрушении инфраструктуры Garantex, подозреваемую в нарушении санкций и отмывании средств.

