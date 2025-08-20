Израильские оборонные компании не смогут участвовать в крупнейшей военной выставке Нидерландов NEDS, которая пройдет 20 ноября в Роттердаме, сообщило издание Globes со ссылкой на израильские источники. Организаторы сослались на «соображения безопасности и организации», но не ответили на запросы о комментариях.

Ежегодная выставка, ориентированная на морской сектор, ранее принимала крупнейшие израильские компании, такие как Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и Rafael. В этом году израильские фирмы получили письмо о запрете на участие. Источники подтвердили Globes, что компании не будут присутствовать на мероприятии.

Решение связано с войной в Газе и отражает изменение политики Нидерландов в отношении Израиля. В мае министр иностранных дел Каспар Велдкамп поддержал юридическую проверку соглашения об ассоциации с Израилем в рамках ЕС, которая выявила признаки нарушения Израилем требований по правам человека. Нидерланды также стремятся приостановить участие Израиля в программе финансирования исследований ЕС «Горизонт» и сократить торговые связи.