Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа для Украины — это не «полный разгром России, а сохранение независимости, свободы и недопущение контроля Москвы над страной». В интервью ABC News он подчеркнул, что главная цель президента РФ Владимира Путина — это якобы «установить господство над всей Украиной».

«Победа для нас — это выживание. И пока Россия не может полностью захватить Украину, мы побеждаем», — отметил Зеленский.

По его словам, для Украины «выживание и есть победа, потому что мы сохраняем свою идентичность, нашу страну и нашу независимость».

Зеленский вновь отверг предложение Путина провести встречу в Москве, сравнив его с идеей пригласить российского лидера в Киев.

«Понятно, что он делает такие шаги лишь для того, чтобы отложить переговоры, которые мы сами предложили», — отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что готов к двусторонним или трехсторонним переговорам с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, но только не в России. В качестве возможных площадок он назвал Турцию, Швейцарию и Австрию.