Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа для Украины — это не «полный разгром России, а сохранение независимости, свободы и недопущение контроля Москвы над страной». В интервью ABC News он подчеркнул, что главная цель президента РФ Владимира Путина — это якобы «установить господство над всей Украиной».
«Победа для нас — это выживание. И пока Россия не может полностью захватить Украину, мы побеждаем», — отметил Зеленский.
По его словам, для Украины «выживание и есть победа, потому что мы сохраняем свою идентичность, нашу страну и нашу независимость».
Зеленский вновь отверг предложение Путина провести встречу в Москве, сравнив его с идеей пригласить российского лидера в Киев.
«Понятно, что он делает такие шаги лишь для того, чтобы отложить переговоры, которые мы сами предложили», — отметил украинский президент.
Он подчеркнул, что готов к двусторонним или трехсторонним переговорам с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, но только не в России. В качестве возможных площадок он назвал Турцию, Швейцарию и Австрию.
Выступая на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе, Путин уточнил: Москва готова обеспечить безопасность Зеленскому, если встреча все же пройдет в России. Он назвал «избыточными» требования Киева о переговорах в других странах. В Кремле добавили, что приглашение Зеленскому — это «приглашение к диалогу, а не к капитуляции».
Украинский лидер в беседе с ABC также раскритиковал саммит на Аляске между Путиным и Дональдом Трампом, заявив, что встреча дала России именно то, «чего она хотела». По его словам, Путин добивался фотографий с президентом США, чтобы продемонстрировать свое влияние, при этом избегая прямого контакта с Украиной.
«Жаль, что Украины там не было», — отметил Зеленский.
Он поддержал американские тарифы против стран, продолжающих бизнес с Россией, включая Индию, и призвал Европу прекратить закупки российской энергии.