Вооруженные силы Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары дронами по нефтяной инфраструктуре в России. Под атакой оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и линейно-производственная диспетчерская станция «8-Н» нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

По данным регионального штаба, в результате атаки на Ильский НПЗ произошло возгорание одной из технологических установок, персонал эвакуировали. Пострадавших нет. Генштаб Украины подтвердил атаку, заявив, что завод мощностью 6,6 млн тонн в год используется для обеспечения российской армии. Ранее предприятие уже подвергалось удару 7 июля.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что удар нанесен и по станции «8-Н» в Брянской области. Генштаб уточнил, что «зафиксированы многочисленные попадания с последующим пожаром в районе насосной станции и резервуарного парка». Объект принадлежит компании «Транснефть» и играет стратегическую роль в транспортировке топлива, в том числе из белорусских НПЗ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о двух сбитых дронах и отсутствии разрушений и пострадавших.