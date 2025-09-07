Вооруженные силы Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары дронами по нефтяной инфраструктуре в России. Под атакой оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и линейно-производственная диспетчерская станция «8-Н» нефтепровода «Дружба» в Брянской области.
По данным регионального штаба, в результате атаки на Ильский НПЗ произошло возгорание одной из технологических установок, персонал эвакуировали. Пострадавших нет. Генштаб Украины подтвердил атаку, заявив, что завод мощностью 6,6 млн тонн в год используется для обеспечения российской армии. Ранее предприятие уже подвергалось удару 7 июля.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что удар нанесен и по станции «8-Н» в Брянской области. Генштаб уточнил, что «зафиксированы многочисленные попадания с последующим пожаром в районе насосной станции и резервуарного парка». Объект принадлежит компании «Транснефть» и играет стратегическую роль в транспортировке топлива, в том числе из белорусских НПЗ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о двух сбитых дронах и отсутствии разрушений и пострадавших.
Минобороны России сообщило, что за ночь российская ПВО сбила 69 украинских беспилотников над девятью регионами, аннексированным Крымом и Азовским морем.
В Воронежской области обломками дрона тяжело ранен работник фермы, он в реанимации. Повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Белгородской области из-за атаки FPV-дрона пострадал гражданский, повреждено административное здание.
По данным военного ведомства, дроны также сбивались над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской и Рязанской областями.
Украина в последние месяцы регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливным объектам. По подсчетам Reuters, на конец августа атаки вывели из строя около 17% мощностей российских НПЗ.
Пять предприятий — Куйбышевский, Новокуйбышевский, Саратовский, Волгоградский и Сызранский — полностью останавливали производство. Общий простой мощностей в августе составил 6,4 млн тонн, что стало рекордом.