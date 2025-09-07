Россия в ночь на 7 сентября нанесла по Украине массированный комбинированный удар. По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась вечером 6 сентября и продолжалась всю ночь.

Всего было применено 823 средства поражения: 810 дронов Shahed и имитаторов, девять крылатых ракет «Искандер-К» и четыре баллистические ракеты «Искандер-М» (или KN-23). Это рекордный показатель за все время войны. Ранее крупнейшая атака была зафиксирована 9 июля — тогда использовались 728 беспилотников.

По состоянию на утро украинские силы сбили 747 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Остальные цели поразили объекты в 37 населенных пунктах.

В Киеве удары пришлись по трем жилым домам. В Святошинском районе разрушены этажи с четвертого по восьмой в одной из девятиэтажек. Погибли 32-летняя женщина и ее трехмесячный сын. Еще восемь человек ранены. Повреждены автомобили и крыша детского сада. В Дарницком районе дрон попал в четырехэтажное здание, ранения получили по меньшей мере двое человек.

Впервые с начала войны атака задела здание Кабинета министров в Печерском районе. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, повреждены верхние этажи и крыша, где находится офис премьера и зал заседаний. Пожар охватил около 1000 м². Всего в столице пострадали 20 человек.

В Одессе удар пришелся по жилому дому, Дворцу спорта, складу и автомобилю. Пострадали три человека.

В Днепре и Кривом Роге были ранены четверо жителей. Под удар попали объекты инфраструктуры, административное здание, предприятия, многоэтажки и частный сектор.