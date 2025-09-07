Россия в ночь на 7 сентября нанесла по Украине массированный комбинированный удар. По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась вечером 6 сентября и продолжалась всю ночь.
Всего было применено 823 средства поражения: 810 дронов Shahed и имитаторов, девять крылатых ракет «Искандер-К» и четыре баллистические ракеты «Искандер-М» (или KN-23). Это рекордный показатель за все время войны. Ранее крупнейшая атака была зафиксирована 9 июля — тогда использовались 728 беспилотников.
По состоянию на утро украинские силы сбили 747 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Остальные цели поразили объекты в 37 населенных пунктах.
В Киеве удары пришлись по трем жилым домам. В Святошинском районе разрушены этажи с четвертого по восьмой в одной из девятиэтажек. Погибли 32-летняя женщина и ее трехмесячный сын. Еще восемь человек ранены. Повреждены автомобили и крыша детского сада. В Дарницком районе дрон попал в четырехэтажное здание, ранения получили по меньшей мере двое человек.
Впервые с начала войны атака задела здание Кабинета министров в Печерском районе. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, повреждены верхние этажи и крыша, где находится офис премьера и зал заседаний. Пожар охватил около 1000 м². Всего в столице пострадали 20 человек.
В Одессе удар пришелся по жилому дому, Дворцу спорта, складу и автомобилю. Пострадали три человека.
В Днепре и Кривом Роге были ранены четверо жителей. Под удар попали объекты инфраструктуры, административное здание, предприятия, многоэтажки и частный сектор.
В Кременчуге атакован мост через Днепр. Объект перекрыт. По данным властей, поврежден электропоезд и железнодорожная инфраструктура. В городе частично пропало электричество. Кроме того, пострадали частные дома, предприятия и автомобили в Полтавской области.
В Запорожье удары повредили 16 многоэтажек, 12 частных домов, детский сад и предприятия.
В Сумской области погибла женщина, еще 11 человек, включая ребенка, были ранены.
В Черниговской области ночью дрон попал в жилой дом — погибла женщина. Днем при новой атаке была убита еще одна жительница региона. Три человека получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку сознательным преступлением.
«Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия — сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Мир может вынудить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля», — написал он.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.