Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 сентября заявил, что новые санкции США не изменят курс России по Украине. Представитель Кремля назвал все введенные ранее американские ограничения «бесполезными».

Песков подчеркнул, что Вашингтон и его союзники уже исчерпали санкционный инструмент.

«Беспрецедентное количество санкций было введено за последние четыре года, и ни одна из них не сработала. Никакие санкции не заставят Россию отказаться от своей последовательной позиции», — отметил пресс-секретарь Кремля.

Он обвинил Киев и европейские столицы в том, что они якобы «‎навязывают санкционную повестку»‎.

«Они делают все возможное, чтобы втянуть Вашингтон в свою орбиту и заставить его поддерживать эти ограничения», — добавил чиновник.

Его заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил готовность перейти ко «второй фазе» санкций. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что Вашингтон усилит экономическое давление, если Европа присоединится. Он описал ситуацию как гонку: «Как долго украинская армия сможет держаться и как долго выдержит российская экономика?»