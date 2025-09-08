ВОЙНА В УКРАИНЕ
Европейские лидеры посетят Вашингтон: обсудят войну в Украине
Предстоящую встречу анонсировал президент США Дональд Трамп
Вашингтон / Reuters
8 сентября 2025 г.

Европейские лидеры на днях посетят Вашингтон для обсуждения возможных путей прекращения войны в Украине. Об этом, как передает ВВС, заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого Дома также сообщил, что вскоре проведет разговор с Владимиром Путиным и уже готовит «вторую фазу» санкций против Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею усиления санкционного давления, назвав их правильным шагом, и вновь призвал европейские страны прекратить закупки российской нефти и газа.

«Мы должны остановить любые сделки с Россией, если хотим ее остановить», — подчеркнул он.

Заявления Зеленского прозвучали на фоне крупнейшей воздушной атаки России на Украину за все время войны: по данным Киева, было выпущено не менее 810 дронов и 13 ракет. В результате обстрела погибли 4 человека. Впервые был поражен главный правительственный комплекс в украинской столице.

Отметим, что Россия усилила атаки после саммита Трампа и Путина в Аляске в прошлом месяце. Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных тарифов против стран, продолжающих вести торговлю с Москвой.

Согласно данным исследовательского центра CREA, с момента полномасштабного вторжения в марте 2022 года Россия продала нефти и газа на сумму около 985 миллиардов долларов. Их крупнейшими покупателями остаются Китай и Индия. ЕС значительно сократил импорт, но намерен полностью прекратить закупки к 2027 году.

