Европейские лидеры на днях посетят Вашингтон для обсуждения возможных путей прекращения войны в Украине. Об этом, как передает ВВС, заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого Дома также сообщил, что вскоре проведет разговор с Владимиром Путиным и уже готовит «вторую фазу» санкций против Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею усиления санкционного давления, назвав их правильным шагом, и вновь призвал европейские страны прекратить закупки российской нефти и газа.

«Мы должны остановить любые сделки с Россией, если хотим ее остановить», — подчеркнул он.