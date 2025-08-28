Ситуацию в Газе называет геноцидом весь мир — уже не по эмоциональным или идеологическим причинам, а на основе фактов. Об этом в эфире телеканала TGRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Что же касается этого человека [Нетаньяху] — то он на самом деле пытается скрыть свой собственный геноцид, и ничего больше. Он выработал механизм давления для каждого государства. В каждой стране он каким-то образом задействует сионистское лобби, пытаясь сделать их заложниками через их внутреннюю политику».

Обратив внимание на существующее в мире разделение внутри еврейской общины, Фидан отметил, что совестливые представители еврейского народа также называют происходящее геноцидом и заявляют, что не имеют к этому отношения.

Отвечая на вопрос о ситуации в Газе и чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде, Фидан подчеркнул, что палестинский вопрос и геноцид в Газе, продолжающийся уже два года, превратились «в кровоточащую рану и моральный тест для всех мусульман и всего мира».

Фидан отметил, что видение президента Реджепа Тайипа Эрдогана, дипломатические усилия Турции и деятельность, осуществляемая совместно с союзниками, изменили риторику и нарратив в отношении Палестины.

Министр подчеркнул, что весь мир осознает: цель Израиля никогда не заключалась в собственной безопасности. На самом деле, это государство стремится к захвату новых территорий.

«У израильтян есть государство, и мы его давно признали. Но Израиль, выйдя далеко за рамки границ 1967 года, сейчас преследует экспансионистские и оккупационные цели. Это абсолютно очевидно», — сказал Фидан.

Отвечая на вопрос о телефонном разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио, министр иностранных дел заявил, что одной из тем обсуждения стала необходимость остановить продолжающуюся в Газе трагедию, геноцид и голод.

Фидан отметил, что в Газу начала поступать часть гуманитарной помощи, но подчеркнул, что имеющихся объемов пока недостаточно.