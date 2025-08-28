Ситуацию в Газе называет геноцидом весь мир — уже не по эмоциональным или идеологическим причинам, а на основе фактов. Об этом в эфире телеканала TGRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Что же касается этого человека [Нетаньяху] — то он на самом деле пытается скрыть свой собственный геноцид, и ничего больше. Он выработал механизм давления для каждого государства. В каждой стране он каким-то образом задействует сионистское лобби, пытаясь сделать их заложниками через их внутреннюю политику».
Обратив внимание на существующее в мире разделение внутри еврейской общины, Фидан отметил, что совестливые представители еврейского народа также называют происходящее геноцидом и заявляют, что не имеют к этому отношения.
Отвечая на вопрос о ситуации в Газе и чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде, Фидан подчеркнул, что палестинский вопрос и геноцид в Газе, продолжающийся уже два года, превратились «в кровоточащую рану и моральный тест для всех мусульман и всего мира».
Фидан отметил, что видение президента Реджепа Тайипа Эрдогана, дипломатические усилия Турции и деятельность, осуществляемая совместно с союзниками, изменили риторику и нарратив в отношении Палестины.
Министр подчеркнул, что весь мир осознает: цель Израиля никогда не заключалась в собственной безопасности. На самом деле, это государство стремится к захвату новых территорий.
«У израильтян есть государство, и мы его давно признали. Но Израиль, выйдя далеко за рамки границ 1967 года, сейчас преследует экспансионистские и оккупационные цели. Это абсолютно очевидно», — сказал Фидан.
Отвечая на вопрос о телефонном разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио, министр иностранных дел заявил, что одной из тем обсуждения стала необходимость остановить продолжающуюся в Газе трагедию, геноцид и голод.
Фидан отметил, что в Газу начала поступать часть гуманитарной помощи, но подчеркнул, что имеющихся объемов пока недостаточно.
По его словам, политика Израиля направлена на то, чтобы превратить Газу в непригодное для жизни место и фактически вынудить ее жителей к переселению. Фидан добавил, что Турция находится в тесном контакте со странами региона по вопросу ситуации в Газе.
Глава МИД подчеркнул, что Израиль не является сторонником решения на основе двух государств:
«Израиль, как мы знаем, стремится к расширению и оккупации. И речь уже идет не только о палестинских землях, но и о территориях Ливана и Сирии».
На вопрос о том, существует ли механизм, с помощью которого исламские страны могли бы остановить Израиль, Фидан ответил, что палестинский вопрос стал фактором, который все государства вынуждены учитывать:
«Израиль сталкивается с абсолютной изоляцией. Но эта страна действует по принципу: для меня изоляция не имеет значения, я — избранная нация, для меня важна только сила. Однако так не будет всегда».
Касаясь ситуации в Сирии, министр иностранных дел отметил, что Анкара всегда будет сохранять обеспокоенность нарушением единства, стабильности, спокойствия и порядка в этой стране.
«Когда за нашими границами возникает угроза, мы не будем ждать, пока она придет и нанесет по нам удар. Мы обязаны действовать за пределами границ», — сказал Фидан, подчеркнув при этом, что Турция не имеет никаких имперских намерений.