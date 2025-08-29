Статья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вышла в одном из ведущих японских изданий Nikkei Shimbun на японском и английском языках. Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

В материале турецкий лидер отметил, что дружба Турции и Японии строится не только на официальных документах. По его словам, этот мост соединяют общая совесть, гуманитарная помощь и историческая память.

Эрдоган подчеркнул, что от проекта Marmaray и моста Osmangazi до второй переправы через Стамбульский пролив — моста Fatih Sultan Mehmet и моста через Золотой Рог — турецкое упорство и японское инженерное мастерство всегда шли рука об руку. Он добавил, что эта кооперация основана не только на стали и бетоне, но и на доверии, искренности и духовной связи.

Президент Турции указал, что сотрудничество Анкары и Токио может предложить человечеству конструктивные решения в условиях глобальных кризисов. Он отметил особое значение гуманитарной дипломатии и привел примеры совместных проектов TİKA и JICA.

Президент Турции отдельно затронул ситуацию в Газе.