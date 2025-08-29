Статья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вышла в одном из ведущих японских изданий Nikkei Shimbun на японском и английском языках. Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
В материале турецкий лидер отметил, что дружба Турции и Японии строится не только на официальных документах. По его словам, этот мост соединяют общая совесть, гуманитарная помощь и историческая память.
Эрдоган подчеркнул, что от проекта Marmaray и моста Osmangazi до второй переправы через Стамбульский пролив — моста Fatih Sultan Mehmet и моста через Золотой Рог — турецкое упорство и японское инженерное мастерство всегда шли рука об руку. Он добавил, что эта кооперация основана не только на стали и бетоне, но и на доверии, искренности и духовной связи.
Президент Турции указал, что сотрудничество Анкары и Токио может предложить человечеству конструктивные решения в условиях глобальных кризисов. Он отметил особое значение гуманитарной дипломатии и привел примеры совместных проектов TİKA и JICA.
Президент Турции отдельно затронул ситуацию в Газе.
Он подчеркнул: «Мы становимся свидетелями катастрофы. Израильский геноцид и оккупация приводят к тому, что дети умирают от голода, больницы прекращают работу, города превращаются в руины, а миллионы людей остаются без элементарных средств к существованию. Эта трагедия на совести всего человечества».
Эрдоган подчеркнул: «Турция не молчала и не будет молчать. Мы на всех платформах прилагаем усилия ради перемирия, свободного доступа гуманитарной помощи и защиты мирных жителей. Но наш голос должен звучать громче, а влияние быть шире».
По его словам, «мудрость Японии, ее приверженность международному праву и ориентация на мир имеют особое значение».
«В сочетании с региональным влиянием Турции и ее гуманитарным потенциалом это создаст сильное и достойное партнерство», — отметил турецкий лидер.