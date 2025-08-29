ТУРЦИЯ
Турция объявила о победе Баку
Министр Фидан заявил, что декларация Зангезурского коридора означает принятие требований Азербайджана
Глава МИД Турции Хакан Фидан / AA
29 августа 2025 г.

Декларация Зангезурского коридора означает принципиальное признание основных требований азербайджанской стороны. Об этом в интервью TGRT заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, соглашения между Арменией и Азербайджаном создают «прекрасную картину для мира в регионе».

«С первого дня событий, с момента, когда американцы приехали и начали разговаривать с нашими азербайджанскими братьями, этот вопрос решался в координации с нами», — подчеркнул турецкий министр.

Фидан отметил, что после декларации Зангезурского коридора конкретный формат пока не определен — это принято как концепция, которую стороны будут обсуждать между собой в ходе переговоров.

Заявление турецкого дипломата прозвучало после подписания 8 августа в Вашингтоне трехсторонней декларации между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом. В семипунктном документе Армения согласилась передать маршрут, соединяющий западную часть Азербайджана с Нахчываном, а стороны подтвердили готовность работать над мирным соглашением.

