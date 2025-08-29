Декларация Зангезурского коридора означает принципиальное признание основных требований азербайджанской стороны. Об этом в интервью TGRT заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, соглашения между Арменией и Азербайджаном создают «прекрасную картину для мира в регионе».

«С первого дня событий, с момента, когда американцы приехали и начали разговаривать с нашими азербайджанскими братьями, этот вопрос решался в координации с нами», — подчеркнул турецкий министр.