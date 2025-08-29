Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о достижении договоренностей по определенным принципам между Россией и США в ходе переговоров на Аляске, а также о подготовке саммита для их реализации. По его словам, российская сторона отказалась от некоторых своих требований.

«Мы надеемся на мир. У нас есть достаточные основания для этой надежды», — заявил в интервью TGRT Фидан, отметив, что Турция провела множество переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Проблема заключается вот в чем. Раньше у россиян была цель взять под контроль полностью административные границы четырех областей. Теперь они отказались от этого требования и согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного участка», — объяснил турецкий министр детали российских уступок.

Фидан уточнил, что речь идет о передаче России оставшихся 25–30 процентов территории Донецкой области, в то время как в Запорожской и Херсонской областях российские войска остались бы на линии соприкосновения. «То, что они это озвучили и согласились, чтобы это было гарантировано неким механизмом безопасности, я считаю это важным. Это может положить конец войне, продолжающейся уже четыре года», — подчеркнул он.

«Если будет создан общий механизм безопасности, его качество будет другим. У нас есть переговоры по этому поводу», — добавил Фидан, подчеркнув ключевую роль Турции как актора в урегулировании.