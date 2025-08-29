Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о достижении договоренностей по определенным принципам между Россией и США в ходе переговоров на Аляске, а также о подготовке саммита для их реализации. По его словам, российская сторона отказалась от некоторых своих требований.
«Мы надеемся на мир. У нас есть достаточные основания для этой надежды», — заявил в интервью TGRT Фидан, отметив, что Турция провела множество переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
«Проблема заключается вот в чем. Раньше у россиян была цель взять под контроль полностью административные границы четырех областей. Теперь они отказались от этого требования и согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного участка», — объяснил турецкий министр детали российских уступок.
Фидан уточнил, что речь идет о передаче России оставшихся 25–30 процентов территории Донецкой области, в то время как в Запорожской и Херсонской областях российские войска остались бы на линии соприкосновения. «То, что они это озвучили и согласились, чтобы это было гарантировано неким механизмом безопасности, я считаю это важным. Это может положить конец войне, продолжающейся уже четыре года», — подчеркнул он.
«Если будет создан общий механизм безопасности, его качество будет другим. У нас есть переговоры по этому поводу», — добавил Фидан, подчеркнув ключевую роль Турции как актора в урегулировании.
Турецкий министр заявил, что для Анкары неприемлемо, чтобы дискуссии проходили без её участия, а потом стране лишь что-то сообщали. По его словам, если в дальнейшем от Турции ожидают пользы и функциональной роли, она должна с самого начала качественно участвовать в этих обсуждениях.
На вопрос о том, почему Турция не участвовала во встрече европейских лидеров с Трампом и Зеленским в Вашингтоне, Фидан ответил: «На Аляске Трамп встретился с Путиным. В Вашингтоне — с европейцами и украинцами. Это означает, что Трамп встречается со сторонами войны. Мы не являемся стороной войны. Нет ничего более естественного, чем наше отсутствие на обеих этих встречах».
15 августа президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Анкоридже на Аляске, после чего Трамп провел переговоры с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме.
Как сообщали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Reuters, Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после саммита на Аляске сказал, что Путин настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а в обмен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях.
По данным Bloomberg, глава Белого дома оставил решение о территориях за Украиной. По информации Financial Times, Киев отклонил предложение о заморозке оставшейся линии фронта в обмен на вывод украинских войск из Донбасса. Зеленский заявлял, что обсуждать вопросы территорий будет только с Путиным.