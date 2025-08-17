Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили дипломатические источники, в центре обсуждения были усилия по завершению войны в Украине, а также встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске.

Фидан подчеркнул, что надеется на достижение прочного мира в процессе, к которому присоединится и Украина. Он отметил, что Турция готова внести необходимый вклад в этот процесс.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также поговорил со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.