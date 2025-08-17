ТУРЦИЯ
Министр Фидан: мир возможен только при участии Украины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из России и Украины по итогам встречи президентов США и России на Аляске
17 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили дипломатические источники, в центре обсуждения были усилия по завершению войны в Украине, а также встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске.

Фидан подчеркнул, что надеется на достижение прочного мира в процессе, к которому присоединится и Украина. Он отметил, что Турция готова внести необходимый вклад в этот процесс.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также поговорил со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Собеседники обсудили значение переговоров на Аляске, где Дональд Трамп и Владимир Путин попытались наметить пути урегулирования конфликта. Фидан указал, что прочный мир возможен только при активном участии Украины.

В этом контексте он обратил внимание на важность предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет 18 августа в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Турции подтвердил, что Анкара продолжит поддерживать дипломатические усилия, направленные на установление мира, и готова выполнять свою роль в этом процессе.

