ТУРЦИЯ
Турция поддержала сельское хозяйство Палестины
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации установило пять теплиц в Дженине на Западном берегу реки Иордан
TİKA открыла пять теплиц для палестинских туркмен на Западном берегу / AA
15 августа 2025 г.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) внесло вклад в развитие сельскохозяйственного производства в Палестине, установив пять теплиц в городе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил президент TİKA Абдуллах Эрен в турецкой соцсети Next Social. 

Он отметил, что в теплицах будут выращивать фрукты и овощи.  

«Благодаря пяти теплицам, которые мы построили в Дженине для наших братьев и сестер из числа палестинских туркмен, которые сопротивляются угнетению на глазах у всего мира, мы даем возможность семьям в Палестине заниматься сельскохозяйственным производством», — сказал Эрен. 

По его словам, эти проекты не только помогают обеспечивать продуктами, но и укрепляют солидарность и братство между народами Турции и Палестины. Он подчеркнул, что Турция продолжит быть «голосом, дыханием и опорой» палестинских туркмен. 

Цель TİKA — содействовать экономическому и социальному развитию туркмен в регионе, включая продолжение поддержки этой общины в Палестине. 

 

 

