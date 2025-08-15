Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) внесло вклад в развитие сельскохозяйственного производства в Палестине, установив пять теплиц в городе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил президент TİKA Абдуллах Эрен в турецкой соцсети Next Social.

Он отметил, что в теплицах будут выращивать фрукты и овощи.

«Благодаря пяти теплицам, которые мы построили в Дженине для наших братьев и сестер из числа палестинских туркмен, которые сопротивляются угнетению на глазах у всего мира, мы даем возможность семьям в Палестине заниматься сельскохозяйственным производством», — сказал Эрен.

По его словам, эти проекты не только помогают обеспечивать продуктами, но и укрепляют солидарность и братство между народами Турции и Палестины. Он подчеркнул, что Турция продолжит быть «голосом, дыханием и опорой» палестинских туркмен.