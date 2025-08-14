Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Турции в первые шесть месяцев текущего года составил $6,3 млрд, что на 27,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди крупнейших инвесторов лидируют Нидерланды, на долю которых приходится 35% от общего объема вложений, за ними следуют Казахстан (16%), США (10%), Германия (6%) и Азербайджан (5%).

Наибольший объем привлеченных инвестиций пришелся на сектор оптовой и розничной торговли – 47%. Второе место занимает обрабатывающая промышленность с долей 27%, третье – финансовые и страховые услуги с долей 8%.

Глава Офиса по инвестициям Администрации президента Турции Бурак Даглыоглу отметил, что эти показатели демонстрируют укрепление привлекательности страны для международных инвесторов, несмотря на глобальную экономическую неопределенность.