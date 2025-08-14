Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Турции в первые шесть месяцев текущего года составил $6,3 млрд, что на 27,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди крупнейших инвесторов лидируют Нидерланды, на долю которых приходится 35% от общего объема вложений, за ними следуют Казахстан (16%), США (10%), Германия (6%) и Азербайджан (5%).
Наибольший объем привлеченных инвестиций пришелся на сектор оптовой и розничной торговли – 47%. Второе место занимает обрабатывающая промышленность с долей 27%, третье – финансовые и страховые услуги с долей 8%.
Глава Офиса по инвестициям Администрации президента Турции Бурак Даглыоглу отметил, что эти показатели демонстрируют укрепление привлекательности страны для международных инвесторов, несмотря на глобальную экономическую неопределенность.
«Благодаря своему геостратегическому положению, квалифицированным кадрам и развитой инфраструктуре Турция становится важным участником глобальных цепочек добавленной стоимости и демонстрирует более сильные результаты по сравнению с развивающимися странами», – подчеркнул Даглыоглу.
Подтверждением этому служит Всемирный инвестиционный отчет 2025 года, подготовленный Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Согласно данным отчета, в 2024 году глобальные прямые инвестиции сократились на 11%, тогда как Турция привлекла $11,7 млрд, показав рост на 10,2%.