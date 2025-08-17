ТУРЦИЯ
Турция приветствует саммит на Аляске
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске придали новый импульс поиску пути к завершению войны в Украине
17 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, прошедшую на Аляске.

«Встречи, проведенные на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, придали новый импульс поискам завершения войны в Украине. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Владимира Зеленского заложит основы для прочного мира. Турция готова оказать всяческое содействие в установлении мира», — написал турецкий лидер в социальных сетях.

Лидеры двух стран встретились на авиабазе в Анкоридже — первый раз с 2019 года. За их спинами был растянут синий баннер с надписью «В поисках мира».

Трамп поставил целью переговоров добиться прекращения огня и обязательств Путина быстро встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским для переговоров об окончании войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года

