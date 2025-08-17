Лидеры двух стран встретились на авиабазе в Анкоридже — первый раз с 2019 года. За их спинами был растянут синий баннер с надписью «В поисках мира».

Трамп поставил целью переговоров добиться прекращения огня и обязательств Путина быстро встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским для переговоров об окончании войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года