Великобритания в течение шести месяцев тайно разрабатывала восьмипунктный план мирного урегулирования на Ближнем Востоке — и теперь готова к действиям, пишет The New York Times (NYT).
Решение признать палестинское государство было принято в конце июля на фоне появления в Европе фотографий голодающих детей в Газе и растущего недовольства пассивной позицией Вашингтона в отношении войны Израиля.
Главным идеологом признания Палестины стал советник Сармтера по нацбезопасности, опытный мирный посредник Джонатан Пауэлл. По данным издания, именно он подготовил план, предусматривающий «существенные шаги» для прекращения кризиса в Газе и передачу управления в секторе арабским силам — но не ХАМАС и не Палестинской администрации.
Пока план не озвучивали публично, отмечает NYT, и он сильно отличается от мирных предложений США. Однако многие его пункты совпадают с тем, что само израильское руководство выдвигало в качестве требований для будущего мирного урегулирования — отсутствие власти ХАМАС в Газе и передача управления внешней гражданской администрации.
Однако сами арабские соседи Палестины настаивают, что судьбу Газы должны решать сами палестинцы.
Британские чиновники распространили план признания Палестины 29 июля, всего через несколько дней после того, как Франция заявила о намерении признать палестинское государство уже в сентябре. Стармер заявил: Великобритания признает Палестину до Генассамблеи ООН в следующем месяце, если Израиль не согласится на прекращение огня, не прекратит аннексию на Западном берегу и не возобновит серьезные переговоры о мире.
По данным NYT, Стармер сделал все максимально быстро, опасаясь, что США и Израиль постараются сорвать голосование в парламенте по признанию Палестины.
Премьер якобы досрочно прервал летние каникулы кабинета, чтобы утвердить план после встречи с Дональдом Трампом в Шотландии. Президента США, по сути, поставили перед уже свершившимся фактом: Лондон так или иначе признает Палестину. Поэтому, отмечает NYT, Трамп на встрече в Шотландии заявил журналистам, что «не возражает» против позиции Британии, хотя сам делать такого шага не будет.
Правительство Израиля отвергло британский план как «награду для ХАМАС». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что палестинское государство у границ Израиля завтра станет угрозой для Британии. Однако эти заявления не повлияли на позицию Лондона, заключает NYT: Стармер по-прежнему решительно настроен признать Палестину.