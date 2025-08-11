Великобритания в течение шести месяцев тайно разрабатывала восьмипунктный план мирного урегулирования на Ближнем Востоке — и теперь готова к действиям, пишет The New York Times (NYT).

Решение признать палестинское государство было принято в конце июля на фоне появления в Европе фотографий голодающих детей в Газе и растущего недовольства пассивной позицией Вашингтона в отношении войны Израиля.

Главным идеологом признания Палестины стал советник Сармтера по нацбезопасности, опытный мирный посредник Джонатан Пауэлл. По данным издания, именно он подготовил план, предусматривающий «существенные шаги» для прекращения кризиса в Газе и передачу управления в секторе арабским силам — но не ХАМАС и не Палестинской администрации.

Пока план не озвучивали публично, отмечает NYT, и он сильно отличается от мирных предложений США. Однако многие его пункты совпадают с тем, что само израильское руководство выдвигало в качестве требований для будущего мирного урегулирования — отсутствие власти ХАМАС в Газе и передача управления внешней гражданской администрации.

Однако сами арабские соседи Палестины настаивают, что судьбу Газы должны решать сами палестинцы.