В Великобритании с базы Кулпорт, расположенной на берегу Лох-Лонг в Шотландии, где хранятся ядерные боеголовки для ракет Trident, произошла утечка радиоактивной воды. Объект считается одним из самых охраняемых в стране и используется для хранения и оснащения боезарядами перед установкой на подлодки класса Vanguard. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно документам Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), причиной утечки стали изношенные трубопроводы и недостаточное техническое обслуживание сети из 1500 водопроводных труб. В результате в море попали низкие уровни трития — радиоактивного изотопа, применяемого в ядерных боезарядах. В отчетах 2022 года отмечается, что до половины оборудования на объекте вышло за пределы срока службы, а планы по замене аварийных труб были признаны «неоптимальными».

Файлы Sepa показывают, что в 2010 году на базе Кулпорт произошел разрыв трубы, а затем — еще два в 2019 году. Один из инцидентов в августе 2019 года привел к значительному затоплению участка обработки ядерного оружия. Вода там загрязнилась тритием и попала в открытый слив, который ведет в Лох-Лонг. При этом Sepa отметило, что уровни радиоактивности были очень низкими и не представляли угрозы для здоровья людей. Однако в отчете говорится о «недостатках в техническом обслуживании и управлении активами», которые вызвали разрыв соединения и привели к образованию «ненужных радиоактивных отходов».