Президент Ирана: мы не возражаем против маршрута через Зангезур
Масуд Пезешкиан подчеркнул, что «требования Тегерана были учтены»
/ Reuters
10 августа 2025 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранские СМИ «раздувают ситуацию» с проектом Зангезурского коридора.

«Все не так, как преувеличивают в новостях. Требования Исламской Республики, связанные с этим маршрутом, были учтены», — сказал Пезешкиан журналистам.

На вопрос журналиста, не вызывает ли у Пезешкиана озабоченность присутствие США у иранских границ, президент ответил следующим образом:

«Это один из вопросов. Но вопросы территориальной целостности, а также чтобы наш путь в Европу или на север не был перекрыт, были учтены. Единственная озабоченность в том, что эту дорогу будут строить американские и армянские компании».

