Пошли на увеличение

Онлайн-встреча «восьмерки» стран-участниц альянса продлилась всего 16 минут. По всей видимости разногласий в ходе обсуждения не возникло. В итоге стороны договорились увеличить добычу нефти в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки.

Как пояснили в ОПЕК+, решение приняли «учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти».

Так, Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту глобального ВВП. В 2025 году он достигнет 3%. А это означает, что сохранится спрос на углеводороды.

«К тому же совокупные коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР составляют 2,72 млрд баррелей — меньше среднего пятилетнего уровня. То есть создается буфер для поглощения дополнительных объемов сырья», — поясняет TRT на русском доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Генкин.

Еще одна причина наращивания добычи черного золота — вторичные санкции США против торговых партнеров РФ. Прежде всего под удар рискует попасть Индия — основной покупатель российской нефти (35-40% в общем объеме импорта страны), доставляемой по морю.

Согласно данным S&P Global Platts, в июле этого года Россия поставила в республику 1,72 млн баррелей в сутки.

При этом Индия — третий по величине потребитель нефти в мире.

К слову, Вашингтон уже принял меры в отношении Нью-Дели. 6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импорт индийских товаров. Как указано в документе, основание — прямые или косвенные закупки Индией российской нефти.

Как подчеркнул американский президент, аналогичные меры могут быть распространены против еще нескольких стран. Например, Китая, который активно покупает черное золото у РФ наряду с Индией. С января 2023 года по июль 2025 года суммарно эти две страны купили российской нефти на $280 млрд. «Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите так много вторичных санкций», — заявил Дональд Трамп.

Эксперты предупреждают: очередные американские рестрикции могут нарушить цепочки поставок углеводородов. А это в свою очередь чревато ростом цен на черное золото и нефтепродукты.

Опасаются такого развития событий и в ОПЕК+. Поэтому организация старается не допустить обрушение рынка. И здесь угроза вторичных санкций против Индии и Китая — хороший повод больше добывать черное золото.

Отыграть потерянное