Пошли на увеличение
Онлайн-встреча «восьмерки» стран-участниц альянса продлилась всего 16 минут. По всей видимости разногласий в ходе обсуждения не возникло. В итоге стороны договорились увеличить добычу нефти в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки.
Как пояснили в ОПЕК+, решение приняли «учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти».
Так, Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту глобального ВВП. В 2025 году он достигнет 3%. А это означает, что сохранится спрос на углеводороды.
«К тому же совокупные коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР составляют 2,72 млрд баррелей — меньше среднего пятилетнего уровня. То есть создается буфер для поглощения дополнительных объемов сырья», — поясняет TRT на русском доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Генкин.
Еще одна причина наращивания добычи черного золота — вторичные санкции США против торговых партнеров РФ. Прежде всего под удар рискует попасть Индия — основной покупатель российской нефти (35-40% в общем объеме импорта страны), доставляемой по морю.
Согласно данным S&P Global Platts, в июле этого года Россия поставила в республику 1,72 млн баррелей в сутки.
При этом Индия — третий по величине потребитель нефти в мире.
К слову, Вашингтон уже принял меры в отношении Нью-Дели. 6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импорт индийских товаров. Как указано в документе, основание — прямые или косвенные закупки Индией российской нефти.
Как подчеркнул американский президент, аналогичные меры могут быть распространены против еще нескольких стран. Например, Китая, который активно покупает черное золото у РФ наряду с Индией. С января 2023 года по июль 2025 года суммарно эти две страны купили российской нефти на $280 млрд. «Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите так много вторичных санкций», — заявил Дональд Трамп.
Эксперты предупреждают: очередные американские рестрикции могут нарушить цепочки поставок углеводородов. А это в свою очередь чревато ростом цен на черное золото и нефтепродукты.
Опасаются такого развития событий и в ОПЕК+. Поэтому организация старается не допустить обрушение рынка. И здесь угроза вторичных санкций против Индии и Китая — хороший повод больше добывать черное золото.
Отыграть потерянное
Кроме того, увеличивая нефтедобычу, ОПЕК+ старается вернуть потерянную долю рынка. Дело в том, что «восьмерка» стран-участниц альянса в 2023 году добровольно снизила добычу на 2,2 млн баррелей в сутки.
Таким образом игроки намеревались «осушить» рынок на фоне восстановления спроса.
Недостающие «бочки» планировалось вернуть постепенно до октября 2026 года.
Однако уже в апреле этого года ОПЕК+ начала активно увеличивать добычу. В апреле — на 138 тыс. баррелей в сутки. В мае-июне-июле — на 411 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. В августе — на 548 тыс. «бочек» в день. В сентябре — на 547 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в следующем месяце этот транш ограничений будет закончен.
«Ускоренное возвращение объемов на рынок помогает ОПЕК+ продемонстрировать согласованность и гибкость. Это особенно важно в условиях внешнего давления, как экономического, так и политического со стороны США. Увеличение добычи — способ удержать баланс между тем, чтобы не утратить влияние на рынок и сдержать цены», — говорит независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.
Между тем, рынок спокойно отреагировал на решение «восьмерки». Инвесторы понимали, что сокращение добычи — временное явление. Длительное ограничение могло дестабилизировать ОПЕК+. Для избежания неприятной ситуации необходимо было позволить странам, которые готовились нарастить нефтедобычу, это сделать.
Поэтому увеличение добычи было заранее отыграно в ценах на черное золото.
«На фоне увеличения добычи, укрепления предложения и сохраняющейся осторожности инвесторов, цена нефти марки Brent в сентябре может колебаться в диапазоне $67–70 за баррель», — полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Некоторая корректировка в краткосрочной перспективе будет обусловлена прежде всего геополитикой.
Пошлины США, анонсированные и уже введенные, влияют на нефтяной рынок значительно больше, чем решение ОПЕК+. С одной стороны, они снижают экономическую активность и тем самым замедляют рост ВВП. Это приводит к удешевлению сырья. С другой же — усложняют логистику, что толкает котировки вверх.
В четвертом квартале этого года очень многое будет определять санкционная повестка Соединенных Штатов, говорит Владимир Чернов.
Плюс интересна реакция на нее крупнейших покупателей российской нефти. Особенно Индии.
Если Вашингтон введет очередные ограничения или повысит таможенные пошлины, то неминуемы логистические издержки. Также возможна переориентация потоков сырья. В результате возникнет краткосрочный дефицит на отдельных направлениях поставок, что окажет поддержку ценам. При таком сценарии Brent может торговаться в диапазоне $85–88 за баррель.