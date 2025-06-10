Россия передает Северной Корее технологии производства дальнобойных беспилотников, которые затем могут использоваться в войне против Украины. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу The War Zone.

По его словам, достигнуты соглашения о запуске производства дронов типов «Гарпия» и «Герань» (российская модификация иранского Shahed-136) на территории КНДР. Эти беспилотники, как утверждает Буданов, будут возвращаться в Россию и применяться на фронте.

Буданов также подчеркнул, что размещение таких производств угрожает безопасности Южной Кореи. Он сообщил, что на данный момент Россия производит около 2000 дронов в месяц и планирует увеличить объем выпуска до 5000.

Северная Корея уже располагает собственными производственными мощностями по выпуску беспилотников. В частности, речь идет о Saetbyol-4 и Saetbyol-9 — моделях, имитирующих американские RQ-4B и MQ-9 Reaper. Также КНДР разработала БПЛА, похожие на израильские Harop и Harpy. В прошлом месяце лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал многократного увеличения объемов вооруженного производства.

По словам Буданова, произошло заметное улучшение тактико-технических характеристик северокорейских ракет KN-23 (Hwasong-11), применявшихся в Украине.

«Точность возросла в разы», — заявил он.

Ранее, по данным украинской Генпрокуратуры, первая партия этих ракет показала крайне низкие результаты — около половины либо отклонялись от цели, либо взрывались в воздухе.

Поставки из КНДР не ограничиваются только ракетами и дронами. По данным украинской стороны, российские войска также получили 122-мм пушки Д-74, 107-мм реактивные системы залпового огня, 240-мм РСЗО и 170-мм артиллерийские установки М1989 («Коксаны»).

Буданов утверждает, что северокорейские «Коксаны» демонстрируют высокую эффективность. Эти установки могут вести огонь с больших дистанций и отличаются точностью. По его данным, в Россию было поставлено 120 таких систем.