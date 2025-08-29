Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвергся резкой критике американских, украинских и европейских чиновников за свой односторонний подход к переговорам с Россией по урегулированию конфликта в Украине. Несмотря на пять встреч с президентом РФ Владимиром Путиным за шесть месяцев, бывший торговец недвижимостью не смог добиться никаких прорывов в мирном процессе.
Семь источников Politico, знакомых с внутренними обсуждениями, заявили, что Уиткофф отказывается консультироваться с экспертами и союзниками, что делает его неинформированным и неподготовленным. Двое из них отметили, что он ошибочно рассматривает конфликт через призму недвижимости, как земельный спор.
«Его неопытность очевидна, президент его слушает, это заметно, но возникла некоторая путаница в том, что было сказано и согласовано», — заявил источник, знакомый с дипломатическими усилиями.
«Он своего рода мошенник», — охарактеризовал американский чиновник дипломатический стиль Уиткоффа. По его словам, «он разговаривает со всеми этими людьми, но никто не знает, что он говорит на этих встречах».
Офис Уиткоффа в Вашингтоне плохо укомплектован персоналом и испытывает нехватку людей с пониманием России или опытом в сложных дипломатических переговорах. После того как Москва пожаловалась на Кита Келлогга, первоначально назначенного специальным посланником по России и Украине, Уиткофф фактически стал основным посредником с Путиным.
«То, что мы пытаемся сделать, это свести Путина и Зеленского вместе и создать возможность для успешной встречи», — заявил Уиткофф в интервью.
Российские собеседники также расстроены неспособностью Уиткоффа правильно передавать сообщения и красные линии Путина Трампу. Чиновники ценят, что Трамп послал кого-то близкого к президенту, но обеспокоены тем, что Уиткофф не до конца понимает, что ему говорит Путин.
После своего августовского визита в Москву Уиткофф вернулся, убежденный, что Россия согласилась на значительные территориальные уступки. Однако европейские и украинские партнеры не разделили его оптимизма. «Есть то, что говорит Россия, и то, что Россия имеет в виду», — отметил один из знакомых с процессом источников.
В интервью CNN после саммита Трампа и Путина на Аляске Уиткофф заявил, что Москва согласилась на то, чтобы западные партнеры Украины предоставили гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО. Однако два источника сообщили, что Россия фактически предложила условия, аналогичные тем, что выдвигала в 2022 году во время провалившихся мирных переговоров в Стамбуле.
«Кажется, он поддался ложному российскому нарративу о том, что они побеждают на линии фронта, что, как мы все знаем, неправда», — заявил один из знакомых с обсуждениями источников.
«То, что я здесь делаю, это на самом деле свожу две стороны вместе, сужаю спорные вопросы и довожу до места, где мы можем нарастить политический капитал и исправить это недоразумение», — ответил на критику Уиткофф.
В пятницу Уиткофф встречается в Нью-Йорке с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках попытки организовать технические переговоры между Россией и Украиной перед возможным трехсторонним саммитом.