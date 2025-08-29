Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвергся резкой критике американских, украинских и европейских чиновников за свой односторонний подход к переговорам с Россией по урегулированию конфликта в Украине. Несмотря на пять встреч с президентом РФ Владимиром Путиным за шесть месяцев, бывший торговец недвижимостью не смог добиться никаких прорывов в мирном процессе.

Семь источников Politico, знакомых с внутренними обсуждениями, заявили, что Уиткофф отказывается консультироваться с экспертами и союзниками, что делает его неинформированным и неподготовленным. Двое из них отметили, что он ошибочно рассматривает конфликт через призму недвижимости, как земельный спор.

«Его неопытность очевидна, президент его слушает, это заметно, но возникла некоторая путаница в том, что было сказано и согласовано», — заявил источник, знакомый с дипломатическими усилиями.

«Он своего рода мошенник», — охарактеризовал американский чиновник дипломатический стиль Уиткоффа. По его словам, «он разговаривает со всеми этими людьми, но никто не знает, что он говорит на этих встречах».

Офис Уиткоффа в Вашингтоне плохо укомплектован персоналом и испытывает нехватку людей с пониманием России или опытом в сложных дипломатических переговорах. После того как Москва пожаловалась на Кита Келлогга, первоначально назначенного специальным посланником по России и Украине, Уиткофф фактически стал основным посредником с Путиным.

«То, что мы пытаемся сделать, это свести Путина и Зеленского вместе и создать возможность для успешной встречи», — заявил Уиткофф в интервью.