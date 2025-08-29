Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в российской Самаре был вынужден остановить деятельность после ночной атаки беспилотников Сил обороны Украины. Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA.

По его данным, предприятие атаковало не менее 29 дронов. В результате ударов возникло семь очагов возгорания: один из сотрудников получил ранения.

Местные власти заявили, что атака была отражена, однако источники ASTRA в МЧС утверждают, что к 28 августа завод полностью прекратил работу.

Сообщается, что повреждения получили установка первичной переработки нефти АВТ-4 и эстакада сжиженных газов, где возник пожар. Удары также зафиксированы рядом с трубопроводами газа и бензина, установками АВТ-5 и производства водорода, а также в резервуаре с дизельным топливом. После разлива огонь перекинулся на соседний резервуар.

Отмечается, что в августе простаивающие мощности российской нефтепереработки составили около 6,4 млн тонн в месяц.