МИР
1 мин чтения
В России приостановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод
Причина — атаки украинских дронов
В России приостановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающее предприятие (НПЗ) / Reuters
29 августа 2025 г.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в российской Самаре был вынужден остановить деятельность после ночной атаки беспилотников Сил обороны Украины. Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA.

По его данным, предприятие атаковало не менее 29 дронов. В результате ударов возникло семь очагов возгорания: один из сотрудников получил ранения.

Местные власти заявили, что атака была отражена, однако источники ASTRA в МЧС утверждают, что к 28 августа завод полностью прекратил работу.

Сообщается, что повреждения получили установка первичной переработки нефти АВТ-4 и эстакада сжиженных газов, где возник пожар. Удары также зафиксированы рядом с трубопроводами газа и бензина, установками АВТ-5 и производства водорода, а также в резервуаре с дизельным топливом. После разлива огонь перекинулся на соседний резервуар.

Отмечается, что в августе простаивающие мощности российской нефтепереработки составили около 6,4 млн тонн в месяц.

Читайте также

Напомним, в ночь на 28 августа 2025 года украинские силы нанесли массированные удары по ключевым объектам российского военно-экономического потенциала, в том числе по Куйбышевскому НПЗ.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон. 

СвязанныеTRT Global - Пылающие НПЗ калечат экономику России



Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us