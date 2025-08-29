Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может не состояться. Об этом сообщает РБК.

«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне», — сказал Песков.

Он добавил, что на данный момент «нельзя сказать, что экспертная работа бурлит».

«К сожалению, нет. Мы сохраняем готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены», — отметил представитель Кремля.