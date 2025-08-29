ВОЙНА В УКРАИНЕ
Кремль ответил на скепсис Мерца
Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины возможна, но должна быть тщательно подготовлена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / Reuters
29 августа 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может не состояться. Об этом сообщает РБК. 

«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне», — сказал Песков. 

Он добавил, что на данный момент «нельзя сказать, что экспертная работа бурлит». 

«К сожалению, нет. Мы сохраняем готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены», — отметил представитель Кремля. 

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского после саммита с российским лидером на Аляске 15 августа. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что Путин готов к переговорам с Зеленским. При этом он подчеркивал, что встреча возможна только в случае проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. 

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг, что встреча между Путиным и Зеленским «явно не состоится».  

Он уточнил, что развитие событий «отличается от того, что было согласовано» между лидерами США и РФ на прошлой неделе, а также не совпадает с тем, что  
обсуждалось на встрече с президентом Трампом в Вашингтоне.

