Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что план Израиля по захвату Газы представляет собой «опасную эскалацию», которая может усугубить ситуацию для мирных палестинцев. Об этом заявил его официальный представитель.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен решением правительства Израиля “взять под контроль город Газа”. Это решение представляет собой опасную эскалацию и грозит еще больше усугубить и без того катастрофические последствия для миллионов палестинцев», — говорится в заявлении представителя Гутерриша.

Отметим, что Совет Безопасности ООН проведет в субботу внеочередное заседание, чтобы обсудить израильский план по установлению контроля над городом Газа. Об этом агентству AFP сообщили три дипломатических источника.

По их данным, заседание начнется по запросу нескольких членов Совбеза на фоне усиливающейся международной обеспокоенности действиями Тель-Авива.