Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 38-м очередном финансовом общем собрании Совета по внешнеэкономическим связям (DEİK) и церемонии вручения награды «Уважение мастерам», сделал ряд ключевых заявлений о внешней политике, региональной безопасности и экономике.
По его словам, Анкара с вниманием следит за последствиями глобальной нестабильности и ростом геополитических рисков, связанных с продолжающимися конфликтами.
«Мы ясно видим, как усиливаются риски после геноцида в Газе и последующих атак Израиля на Ливан, Йемен, Иран и Сирию. Нам известно, с какой тревогой наблюдает за этим деловой мир», — отметил Эрдоган.
Президент признал, что турецкий бизнес оказался в условиях «морской бури», однако подчеркнул высокую способность предпринимателей адаптироваться к новым обстоятельствам. Он особо отметил успехи экспортеров, которые, несмотря на нестабильность, находят новые рынки и развивают международные партнерства.
Говоря о внешней политике, Эрдоган подчеркнул, что Турция не отказывается от своей приверженности справедливости, человеческому достоинству и миру:
«Мы не молчим перед злом, но и не гонимся за авантюрами. Мы не ведем себя трусливо, но и не поддаемся на провокации оппозиции. Все, что мы делаем, направлено на благо 86 миллионов граждан и всех угнетенных, которые с надеждой смотрят на Турцию».
Он напомнил, что именно такой подход Анкара последовательно демонстрировала в течение последних лет — в Сирии, с первых дней войны между Россией и Украиной, в ответ на атаки Израиля на страны региона, в решении прекратить торговые отношения с Израилем в связи с Газой, в развитии диалога с государствами Персидского залива, а также в Ливии и Карабахе.
«В отличие от политиков, жалующихся на свою страну западным телеканалам, мы строим политику, исходя из интересов Анкары. И во всех случаях оказалось, что именно мы были правы», — заявил Эрдоган.
По его словам, сегодня международные наблюдатели, включая даже оппонентов, признают сбалансированную, принципиальную и решительную позицию Турции.
«Турция становится ключевым участником мирных инициатив. Она верит в себя, уверена в собственных силах и уверенно движется к своим целям», — добавил президент.
Касаясь темы борьбы с терроризмом, президент категорично заявил, что в будущем региона нет места никаким формам терроризма.
Эрдоган также сообщил о новых успехах в экономике. В июле 2025 года Турция достигла рекордного уровня экспорта товаров — $25 миллиарда долларов, что стало наивысшим показателем за всю историю республики. Для сравнения, в 2002 году годовой экспорт составлял всего $36 миллиардов.
«Мы превратили Турцию из страны, экспортировавшей 36 миллиардов в год, в страну, которая экспортирует 25 миллиардов за один месяц», — отметил Эрдоган.
Он также указал, что за семь месяцев текущего года объем экспорта достиг $156,4 миллиарда, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, дефицит внешней торговли снизился до минимального уровня за последние девять месяцев.