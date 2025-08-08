Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 38-м очередном финансовом общем собрании Совета по внешнеэкономическим связям (DEİK) и церемонии вручения награды «Уважение мастерам», сделал ряд ключевых заявлений о внешней политике, региональной безопасности и экономике.

По его словам, Анкара с вниманием следит за последствиями глобальной нестабильности и ростом геополитических рисков, связанных с продолжающимися конфликтами.

«Мы ясно видим, как усиливаются риски после геноцида в Газе и последующих атак Израиля на Ливан, Йемен, Иран и Сирию. Нам известно, с какой тревогой наблюдает за этим деловой мир», — отметил Эрдоган.

Президент признал, что турецкий бизнес оказался в условиях «морской бури», однако подчеркнул высокую способность предпринимателей адаптироваться к новым обстоятельствам. Он особо отметил успехи экспортеров, которые, несмотря на нестабильность, находят новые рынки и развивают международные партнерства.

Говоря о внешней политике, Эрдоган подчеркнул, что Турция не отказывается от своей приверженности справедливости, человеческому достоинству и миру:

«Мы не молчим перед злом, но и не гонимся за авантюрами. Мы не ведем себя трусливо, но и не поддаемся на провокации оппозиции. Все, что мы делаем, направлено на благо 86 миллионов граждан и всех угнетенных, которые с надеждой смотрят на Турцию».

Он напомнил, что именно такой подход Анкара последовательно демонстрировала в течение последних лет — в Сирии, с первых дней войны между Россией и Украиной, в ответ на атаки Израиля на страны региона, в решении прекратить торговые отношения с Израилем в связи с Газой, в развитии диалога с государствами Персидского залива, а также в Ливии и Карабахе.