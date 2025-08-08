РЕГИОН
Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение в Вашингтоне
Лидеры двух стран поставили подписи под историческим документом
Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение в Вашингтоне
8 августа 2025 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу подписали в Вашингтоне совместную трехстороннюю декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа.

На церемонии подписания Алиев отметил, что достигнутый мир не только откроет широкие возможности для Южного Кавказа, но и создаст новые транспортные связи, перспективы инвестиций, процветания и стабильности для многих стран.

Пашинян же подчеркнул, что подписание соглашения проложит путь к завершению многолетнего конфликта и откроет новую эпоху, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

«Нам, наконец, удалось установить мир. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, возобновить торговлю, путешествия и дипломатические отношения и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», — сказал, в свою очередь, президент США. 

Трамп добавил, что Вашингтон подписывает двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий. 

«Мы также снимаем ограничения на сотрудничество в области обороны между Азербайджаном и Соединенными Штатами», — заявил глава Белого Дома.

