Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу подписали в Вашингтоне совместную трехстороннюю декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа.

На церемонии подписания Алиев отметил, что достигнутый мир не только откроет широкие возможности для Южного Кавказа, но и создаст новые транспортные связи, перспективы инвестиций, процветания и стабильности для многих стран.

Пашинян же подчеркнул, что подписание соглашения проложит путь к завершению многолетнего конфликта и откроет новую эпоху, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности обеих стран.