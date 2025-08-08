«Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки«», - отмечают правоохранители.

Это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время.

В частности, недавно был осуществлен удар по газораспределительной станции «Орловка», которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который планируется прокачка азербайджанского газа в Украину.

В результате атаки вспыхнул пожар и была повреждена дизельная труба. Пострадали четыре сотрудника компании — все они получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Пожар удалось быстро локализовать, ведутся ремонтные работы.