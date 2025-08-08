Российская армия нанесла удар по нефтебазе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Одесской области Украины. Об этом изданию «Экономическая правда» сообщили в правоохранительных органах страны.
По информации, удар был нанесен пятью дронами типа «Шахед».
Пожар удалось быстро локализовать. По словам собеседников издания, в результате удара серьезные ранения получили четверо сотрудников нефтебазы, им оказана неотложная медицинская помощь.
Размер ущерба в настоящее время устанавливается. Проводятся срочные восстановительные работы.
«Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки«», - отмечают правоохранители.
Это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время.
В частности, недавно был осуществлен удар по газораспределительной станции «Орловка», которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который планируется прокачка азербайджанского газа в Украину.
В результате атаки вспыхнул пожар и была повреждена дизельная труба. Пострадали четыре сотрудника компании — все они получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Пожар удалось быстро локализовать, ведутся ремонтные работы.