Сирия готовится к масштабной денежной реформе с помощью России: новые банкноты с урезанным на два нуля номиналом должны восстановить доверие к сирийскому фунту, потерявшему за годы войны более 99% стоимости.
По данным Reuters, официальная презентация новых купюр состоится 8 декабря — в годовщину свержения Башара Асада. Российский Гознак заключил с Дамаском соглашение о печати банкнот еще в конце июля во время визита сирийской делегации в Москву.
Россия печатает сирийскую валюту уже более десяти лет — после того как санкции ЕС и США вынудили Дамаск прекратить сотрудничество с европейским подрядчиком. Поставки новых банкнот из России продолжались даже весной этого года, еще при режиме Асада.
Сирийский фунт рухнул с 50 фунтов за доллар в 2011 году до почти 10 000 сегодня. Девальвация валюты настолько осложнило расчеты, что семьи оплачивают недельные покупки целыми пакетами банкнот весом до полкилограмма, а крупнейшая купюра в обращении — всего 5 000 фунтов.
Деноминация позволит вернуть под контроль государства около 40 триллионов фунтов, находящихся вне официальной банковской системы. Выпуск новых банкнот сократит теневой оборот и усилит контроль над денежными потоками.
Реформа несет и символический характер: новые купюры должны обозначить разрыв с более чем полувековым правлением семьи Асадов. Сейчас на банкноте в 2 000 фунтов изображен Башар Асад, а на купюре в 1 000 фунтов — его отец Хафез.
Гознак, который выпускал сирийские деньги еще при обоих Асадах, от комментариев отказался.