Сирия готовится к масштабной денежной реформе с помощью России: новые банкноты с урезанным на два нуля номиналом должны восстановить доверие к сирийскому фунту, потерявшему за годы войны более 99% стоимости.

По данным Reuters, официальная презентация новых купюр состоится 8 декабря — в годовщину свержения Башара Асада. Российский Гознак заключил с Дамаском соглашение о печати банкнот еще в конце июля во время визита сирийской делегации в Москву.

Россия печатает сирийскую валюту уже более десяти лет — после того как санкции ЕС и США вынудили Дамаск прекратить сотрудничество с европейским подрядчиком. Поставки новых банкнот из России продолжались даже весной этого года, еще при режиме Асада.

Сирийский фунт рухнул с 50 фунтов за доллар в 2011 году до почти 10 000 сегодня. Девальвация валюты настолько осложнило расчеты, что семьи оплачивают недельные покупки целыми пакетами банкнот весом до полкилограмма, а крупнейшая купюра в обращении — всего 5 000 фунтов.