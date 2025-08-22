ПОЛИТИКА
Россия перепечатает валюту новой Сирии?
Российский Гознак напечатает новые банкноты без портретов Асадов для восстановления доверия к обесценившейся валюте, пишут западные СМИ
Купюра номиналом 2000 фунтов с изображением Башара Асада / Reuters
12 часов назад

Сирия готовится к масштабной денежной реформе с помощью России: новые банкноты с урезанным на два нуля номиналом должны восстановить доверие к сирийскому фунту, потерявшему за годы войны более 99% стоимости.

По данным Reuters, официальная презентация новых купюр состоится 8 декабря — в годовщину свержения Башара Асада. Российский Гознак заключил с Дамаском соглашение о печати банкнот еще в конце июля во время визита сирийской делегации в Москву.

Россия печатает сирийскую валюту уже более десяти лет — после того как санкции ЕС и США вынудили Дамаск прекратить сотрудничество с европейским подрядчиком. Поставки новых банкнот из России продолжались даже весной этого года, еще при режиме Асада.

Сирийский фунт рухнул с 50 фунтов за доллар в 2011 году до почти 10 000 сегодня. Девальвация валюты настолько осложнило расчеты, что семьи оплачивают недельные покупки целыми пакетами банкнот весом до полкилограмма, а крупнейшая купюра в обращении — всего 5 000 фунтов.

Деноминация позволит вернуть под контроль государства около 40 триллионов фунтов, находящихся вне официальной банковской системы. Выпуск новых банкнот сократит теневой оборот и усилит контроль над денежными потоками.

Реформа несет и символический характер: новые купюры должны обозначить разрыв с более чем полувековым правлением семьи Асадов. Сейчас на банкноте в 2 000 фунтов изображен Башар Асад, а на купюре в 1 000 фунтов — его отец Хафез.

Гознак, который выпускал сирийские деньги еще при обоих Асадах, от комментариев отказался.

