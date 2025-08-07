Вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера — второй человек в иерархии ЕК после Урсулы фон дер Ляйен — заявила, что действия Израиля в Газе «очень похожи» на геноцид.

«Мы видим, как конкретную группу населения целенаправленно убивают, морят голодом и лишают доступа к базовым средствам выживания. Люди лишены домов, еды, воды и медикаментов. Их обстреливают даже тогда, когда они пытаются получить гуманитарную помощь. Нет ни человечности, ни свидетелей», — подчеркнула Рибера в интервью Politico.

Представитель Брюсселя сделала вывод: «Если это не геноцид, то это крайне близко к его определению».

Хотя официально Европейская комиссия пока не использует термин «геноцид», заявление Риберы стало первым столь резким осуждением Израиля на уровне руководства ЕС. Израильские власти отказались комментировать ее слова. Тель-Авив и ранее отрицал обвинения в геноциде, несмотря на все более критическую позицию международного сообщества.

Рибера также призвала пересмотреть Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, которое регулирует торгово-экономические отношения сторон.

Тем временем организация «Врачи без границ» (MSF) потребовала немедленно закрыть подконтрольный США и Израилю «Гуманитарный фонд Газы» (GHF). По словам MSF, распределительные пункты фонда превратились в зоны «преднамеренных убийств и дегуманизации». По данным организации, израильские военные и частные американские подрядчики открывают огонь по голодающим палестинцам, пытающимся получить еду.