В блокированном секторе Газа, где из-за израильской осады и массированных ударов развернут масштабный гуманитарный кризис, число погибших от голода продолжает расти. За последние сутки умерли еще четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш в публикации на своей странице в соцсети X.

«Гибель от голода в Газе продолжается», — написал он, добавив, что общее число жертв голода достигло 197. Среди них — 96 детей.

«Каждый из детей — это убитая, прежде чем осуществиться мечта. Каждая жертва — свидетель немого преступления, совершенного всем миром», — подчеркнул Бурш.

Сектор Газа переживает острейшую гуманитарную катастрофу. Израильская блокада препятствует доставке продовольствия, воды, медикаментов и средств гигиены. Миллионы людей лишены базовых условий для выживания.

По данным местных и международных структур, особенно страдают дети. Организации обвиняют Израиль в использовании голода и жажды как оружия.