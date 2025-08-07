В блокированном секторе Газа, где из-за израильской осады и массированных ударов развернут масштабный гуманитарный кризис, число погибших от голода продолжает расти. За последние сутки умерли еще четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш в публикации на своей странице в соцсети X.
«Гибель от голода в Газе продолжается», — написал он, добавив, что общее число жертв голода достигло 197. Среди них — 96 детей.
«Каждый из детей — это убитая, прежде чем осуществиться мечта. Каждая жертва — свидетель немого преступления, совершенного всем миром», — подчеркнул Бурш.
Сектор Газа переживает острейшую гуманитарную катастрофу. Израильская блокада препятствует доставке продовольствия, воды, медикаментов и средств гигиены. Миллионы людей лишены базовых условий для выживания.
По данным местных и международных структур, особенно страдают дети. Организации обвиняют Израиль в использовании голода и жажды как оружия.
Израильские силы разрушили около 88% инфраструктуры сектора. Под обстрел попадают школы, лагеря для перемещенных лиц, временные убежища. Более 2 млн жителей — из 2,4 млн— были вынуждены покинуть свои дома. Многие не один раз.
Тысячи семей живут в самодельных палатках или переполненных школах. Там нет туалетов, чистой воды, санитарии. Инфекции распространяются быстро.
Израильская армия продолжает ежедневные авиаудары по районам, где находятся беженцы.
С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли не менее 61 158 человек. Ранения получили 151 442.