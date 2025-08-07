С начала военной кампании Израиля против сектора Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, число погибших палестинцев достигло 61 258 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.
Отмечается, что среди них — 197 человек, умерших от голода. Печальная статистика подчеркивает катастрофическое положение с продовольствием и медицинской помощью.
За последние сутки в больницы были доставлены тела 100 погибших. Ранения получили 603 человека. Общее число раненых с начала конфликта составляет 152 045 человек.
Школы — больше не убежище
По данным Human Rights Watch (HRW), израильские силы нанесли удары по более чем 500 школам, которые служили убежищем для перемещенных палестинцев. Эти атаки привели к гибели сотен мирных жителей, а сами здания были полностью разрушены или серьезно повреждены.
HRW заявляет, что целенаправленные удары по школам, превращенным в убежища, являются частью более широкой военной стратегии, направленной на уничтожение гражданской инфраструктуры Газы. Это приводит к новым волнам перемещений, лишает людей последних безопасных укрытий и усугубляет гуманитарную катастрофу.
Нет безопасных мест
Организация подчеркивает, что отсутствие безопасных зон для перемещенных лиц — которые составляют большинство населения Газы — делает ситуацию особенно трагичной.