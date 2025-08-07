С начала военной кампании Израиля против сектора Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, число погибших палестинцев достигло 61 258 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Отмечается, что среди них — 197 человек, умерших от голода. Печальная статистика подчеркивает катастрофическое положение с продовольствием и медицинской помощью.

За последние сутки в больницы были доставлены тела 100 погибших. Ранения получили 603 человека. Общее число раненых с начала конфликта составляет 152 045 человек.

Школы — больше не убежище