ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Газа в огне: число погибших стремительно растет
Преступные действия израильской армии унесли жизни уже 61 258 палестинцев
Газа в огне: число погибших стремительно растет
Погибший в секторе Газа палестинец / TRT Global
16 часов назад

С начала военной кампании Израиля против сектора Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, число погибших палестинцев достигло 61 258 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Отмечается, что среди них — 197 человек, умерших от голода. Печальная статистика подчеркивает катастрофическое положение с продовольствием и медицинской помощью.

За последние сутки в больницы были доставлены тела 100 погибших. Ранения получили 603 человека. Общее число раненых с начала конфликта составляет 152 045 человек.

Школы — больше не убежище

Рекомендуется

По данным Human Rights Watch (HRW), израильские силы нанесли удары по более чем 500 школам, которые служили убежищем для перемещенных палестинцев. Эти атаки привели к гибели сотен мирных жителей, а сами здания были полностью разрушены или серьезно повреждены.

HRW заявляет, что целенаправленные удары по школам, превращенным в убежища, являются частью более широкой военной стратегии, направленной на уничтожение гражданской инфраструктуры Газы. Это приводит к новым волнам перемещений, лишает людей последних безопасных укрытий и усугубляет гуманитарную катастрофу.

Нет безопасных мест

Организация подчеркивает, что отсутствие безопасных зон для перемещенных лиц — которые составляют большинство населения Газы — делает ситуацию особенно трагичной.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us