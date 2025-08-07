ВОЙНА В ГАЗЕ
Израиль намерен оккупировать всю Газу
Премьер-министр Нетаньяху заявил, что планирует «создать пояс безопасности» в регионе
/ Reuters
7 августа 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен взять военный контроль над всей территорией Газы, а затем передать управление силам арабских стран.

«Мы намерены это сделать», — сказал Нетаньяху в интервью Fox News.

«Не хотим удерживать ее [Газу] или управлять ею. Хотим создать пояс безопасности», — добавил израильский премьер-министр.

Заявления Нетаньяху прокомментировало движение ХАМАС. В организации их назвали «переворотом», сделанным на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня. И отметили, что планы по расширению наступления в Газе свидетельствуют о готовности Нетаньяху пожертвовать израильскими заложниками ради собственных политических интересов.

Напомним, что действия Нетаньяху сопровождаются критикой во всем мире. Ранее организация Объединенных Наций призвала Израиль не нарушать постановление Международного суда ООН, запрещающее действия по оккупации сектора Газа.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни недавно также предостерег Тель-Авив. По его словам, это решение Нетаньяху может обернуться «серьезной ошибкой».

