Заявления Нетаньяху прокомментировало движение ХАМАС. В организации их назвали «переворотом», сделанным на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня. И отметили, что планы по расширению наступления в Газе свидетельствуют о готовности Нетаньяху пожертвовать израильскими заложниками ради собственных политических интересов.

Напомним, что действия Нетаньяху сопровождаются критикой во всем мире. Ранее организация Объединенных Наций призвала Израиль не нарушать постановление Международного суда ООН, запрещающее действия по оккупации сектора Газа.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни недавно также предостерег Тель-Авив. По его словам, это решение Нетаньяху может обернуться «серьезной ошибкой».