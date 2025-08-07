Президент США Дональд Трамп не возражает против военной операции Израиля, целью которой станет полная оккупация сектора Газы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США и среди израильских чиновников.

По данным издания, Кабинет безопасности Израиля в ближайшие дни рассмотрит план наземной операции, направленной на установление полного контроля над Газой. Ожидается, что документ будет одобрен уже в четверг.

Источники Axios утверждают, что Трамп решил не вмешиваться и позволить Израилю самостоятельно принимать решения о проведении операции. В Белом доме подтвердили, что Вашингтон и далее не планирует вмешиваться в военные действия Тель-Авива.

Во вторник, комментируя возможность полной оккупации сектора Газы, Трамп заявил: «Я действительно не могу ответить. Это будет зависеть почти полностью от Израиля».

Один из американских чиновников рассказал Axios, что президента якобы глубоко потрясло видео с израильским пленным Эвятаром Давидом. В ролике Давид заявил, что страдает от голода и физической слабости. Он сказал, что «сам себе вырыл могилу» в туннеле, где его удерживают.