ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Трамп не возражает против оккупации всей Газы
Дональд Трамп не будет препятствовать плану Израиля по полной оккупации сектора Газы и предоставил Тель-Авиву свободу действий
Трамп не возражает против оккупации всей Газы
Президент США Дональд Трамп / AP
12 часов назад

Президент США Дональд Трамп не возражает против военной операции Израиля, целью которой станет полная оккупация сектора Газы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США и среди израильских чиновников.

По данным издания, Кабинет безопасности Израиля в ближайшие дни рассмотрит план наземной операции, направленной на установление полного контроля над Газой. Ожидается, что документ будет одобрен уже в четверг.

Источники Axios утверждают, что Трамп решил не вмешиваться и позволить Израилю самостоятельно принимать решения о проведении операции. В Белом доме подтвердили, что Вашингтон и далее не планирует вмешиваться в военные действия Тель-Авива.

Во вторник, комментируя возможность полной оккупации сектора Газы, Трамп заявил: «Я действительно не могу ответить. Это будет зависеть почти полностью от Израиля».

Один из американских чиновников рассказал Axios, что президента якобы глубоко потрясло видео с израильским пленным Эвятаром Давидом. В ролике Давид заявил, что страдает от голода и физической слабости. Он сказал, что «сам себе вырыл могилу» в туннеле, где его удерживают.

Рекомендуется

«Это повлияло на президента, и он позволит израильтянам делать то, что они считают необходимым», — сказал источник издания.

При этом администрация Трампа, по словам представителя Белого дома, не поддерживает аннексию части сектора Газы, которая обсуждается как один из возможных сценариев.

В ближайшее время США намерены сосредоточиться на гуманитарной ситуации. В Белом доме заявили, что главной задачей станет борьба с голодом в Газе.

СвязанныеTRT Global - Израиль оставил Газу без воды
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us