Министерский комитет, созданный по решению совместного чрезвычайного арабо-исламского саммита по ситуации в секторе Газа, выступил с заявлением, в котором выразил решительное осуждение и категорическое неприятие планов Израиля установить полный военный контроль над Газой.
В состав комитета входят Турция, Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Нигерия, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества, а также Бангладеш, Чад, Джибути, Гамбия, Кувейт, Ливия, Малайзия, Мавритания, Оман, Пакистан, Сомали, Судан, ОАЭ и Йемен.
«Мы рассматриваем это заявление как опасную и неприемлемую эскалацию, грубое нарушение международного права и попытку закрепить незаконную оккупацию силой», — говорится в документе.
В заявлении подчеркивается, что израильские действия — это продолжение серьезных нарушений, включая убийства, голод, попытки насильственного перемещения, аннексию палестинских земель и террор поселенцев.
«Эти действия разрушают любые возможности для мира и усугубляют гуманитарную катастрофу», — отметили в комитете.
Комитет потребовал немедленного и полного прекращения израильской агрессии против Газы и всех нарушений в отношении гражданских лиц и инфраструктуры в Газе, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.
Израиль, как оккупирующая сила, должен незамедлительно и без условий обеспечить массовый доступ гуманитарной помощи, включая продовольствие, медикаменты и топливо, и гарантировать свободу работы гуманитарных организаций, говорится в заявлении.
Поддержана работа Египта, Катара и США по достижению перемирия и заключению соглашения об обмене пленными как основы для деэскалации и прекращения агрессии.
Комитет призвал к началу реализации арабо-исламского плана восстановления сектора Газа и активному участию в предстоящей конференции по восстановлению в Каире.
Осуждено любое перемещение палестинцев из Газы и с Западного берега, включая Восточный Иерусалим. Подтверждена необходимость сохранения юридического и исторического статуса исламских и христианских святынь в Иерусалиме и ключевой роли Иордании в этом вопросе.
В заявлении подчеркивается, что справедливый и прочный мир возможен только на основе решения о создании двух государств — с независимой Палестиной в границах 4 июня 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме, в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.
Комитет возложил на Израиль полную ответственность за продолжающийся геноцид и гуманитарную катастрофу в Газе и призвал международное сообщество, особенно постоянных членов Совбеза ООН, принять срочные меры для прекращения незаконной политики Израиля, привлечения его к ответственности и сохранения перспектив мирного урегулирования.
Отдельно отмечена необходимость реализации решений Высокой международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса и воплощению в жизнь «дорожной карты» для прекращения войны в Газе и запуска политического процесса, направленного на всеобъемлющее урегулирование конфликта.