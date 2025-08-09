Министерский комитет, созданный по решению совместного чрезвычайного арабо-исламского саммита по ситуации в секторе Газа, выступил с заявлением, в котором выразил решительное осуждение и категорическое неприятие планов Израиля установить полный военный контроль над Газой.

В состав комитета входят Турция, Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Нигерия, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества, а также Бангладеш, Чад, Джибути, Гамбия, Кувейт, Ливия, Малайзия, Мавритания, Оман, Пакистан, Сомали, Судан, ОАЭ и Йемен.

«Мы рассматриваем это заявление как опасную и неприемлемую эскалацию, грубое нарушение международного права и попытку закрепить незаконную оккупацию силой», — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что израильские действия — это продолжение серьезных нарушений, включая убийства, голод, попытки насильственного перемещения, аннексию палестинских земель и террор поселенцев.

«Эти действия разрушают любые возможности для мира и усугубляют гуманитарную катастрофу», — отметили в комитете.

Комитет потребовал немедленного и полного прекращения израильской агрессии против Газы и всех нарушений в отношении гражданских лиц и инфраструктуры в Газе, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Израиль, как оккупирующая сила, должен незамедлительно и без условий обеспечить массовый доступ гуманитарной помощи, включая продовольствие, медикаменты и топливо, и гарантировать свободу работы гуманитарных организаций, говорится в заявлении.