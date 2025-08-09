ВОЙНА В ГАЗЕ
«Каждый день тихо уходят из жизни люди»
За сутки в секторе Газа от голода умерли еще 11 палестинцев, общее число погибших достигло 212
В Газе за сутки от голода умерли 11 палестинцев / AA
9 августа 2025 г.

В секторе Газа за последние 24 часа от голода умерли еще 11 палестинцев. Общее число жертв голода достигло 212 человек, среди них 98 детей. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения сектора Газа Мунир эль-Бурш. 

«Каждый день тихо уходят из жизни люди, трагедия продолжается», — написал он в соцсети X. 

Сектор Газа находится в условиях израильских атак и жесткой блокады, ограничивающей доставку гуманитарной помощи. Здесь разворачивается гуманитарная катастрофа, сопровождающаяся повсеместным голодом, нехваткой воды, лекарств, медицинских принадлежностей и средств гигиены. 

Большинство погибших от голода — дети. Региональные и международные источники заявляют, что Израиль использует «голод и жажду в качестве оружия». 

Палестинцы, лишенные элементарных условий, вынуждены жить в ветхих палатках или переполненных школах, где нет достаточного количества средств гигиены и санузлов. Распространяются инфекционные заболевания. 

Палатки и места проживания гражданских лиц, в том числе укрытия для перемещенных людей, ежедневно подвергаются атакам израильской армии. 

