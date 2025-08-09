В секторе Газа за последние 24 часа от голода умерли еще 11 палестинцев. Общее число жертв голода достигло 212 человек, среди них 98 детей. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения сектора Газа Мунир эль-Бурш.

«Каждый день тихо уходят из жизни люди, трагедия продолжается», — написал он в соцсети X.

Сектор Газа находится в условиях израильских атак и жесткой блокады, ограничивающей доставку гуманитарной помощи. Здесь разворачивается гуманитарная катастрофа, сопровождающаяся повсеместным голодом, нехваткой воды, лекарств, медицинских принадлежностей и средств гигиены.