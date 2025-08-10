Число жертв израильских атак на сектор Газа с 7 октября 2023 года возросло до 61 430 человек. За последние 24 часа в результате обстрелов погибли 61 палестинец, еще 363 получили ранения.

Общее количество раненых с начала конфликта достигло 153 213 человек, сообщает палестинский Минздрав в секторе Газа.

18 марта израильская армия нарушила соглашения о прекращении огня с ХАМАС, достигнутые 19 января, и возобновила массированные атаки. С момента нарушения перемирия погибли 9 921 человек, еще 41 172 получили ранения.