Число жертв израильских атак на сектор Газа с 7 октября 2023 года возросло до 61 430 человек. За последние 24 часа в результате обстрелов погибли 61 палестинец, еще 363 получили ранения.
Общее количество раненых с начала конфликта достигло 153 213 человек, сообщает палестинский Минздрав в секторе Газа.
18 марта израильская армия нарушила соглашения о прекращении огня с ХАМАС, достигнутые 19 января, и возобновила массированные атаки. С момента нарушения перемирия погибли 9 921 человек, еще 41 172 получили ранения.
Особенно пострадали пункты распределения гуманитарной помощи. С 27 мая при обстрелах объектов курируемого США и Израилем «Фонда гуманитарной помощи Газе» погибли 1778 палестинцев, 12 894 ранены. За сутки на этих пунктах погибли 35 человек.
Гуманитарная катастрофа усугубляется голодом. За последние 24 часа от истощения скончались пять палестинцев, включая двух детей. Общее число умерших от голода в эксклаве достигло 217 человек, среди них 100 детей.
Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших.
В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.