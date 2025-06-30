Более 400 известных деятелей культуры, включая писателей Алана Холлингхёрста, музыканта Брайана Ино, актрису Тильду Суинтон и стендап-комика Фрэнки Бойла, обратились к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и министру внутренних дел Иветт Купер с требованием отменить запрет на деятельность движения «Действие за Палестину» (Palestine Action), ссылаясь на угрозу свободе слова.

В заявлении, организованном Fossil Free Books, подчеркивается: «Независимо от того, поддерживаем ли мы Palestine Action, на кону стоит сам принцип свободы слова». В отдельном письме от Artists for Palestine UK указано, что «реальная угроза для нации исходит не от Palestine Action, а от попыток Иветт Купер запретить это движение».

Подписанты, среди которых экономист Янис Варуфакис и журналист Джордж Монбиот, называют гражданское неповиновение правом каждого гражданина в демократии, ссылаясь на примеры суфражисток и Мартина Лютера Кинга-младшего.

Министр внутренних дел Иветт Купер объявила 23 июня в парламенте о намерении запретить Palestine Action на основании Закона о противодействии терроризму 2000 года. Проект приказа будет представлен 30 июня и, в случае одобрения, сделает членство в группе или поддержку ее деятельности незаконными.

Запрет связан с инцидентом 20 июня, когда активисты Palestine Action проникли на крупнейшую авиабазу Великобритании — RAF Brize Norton — и вывели из строя два военных самолета. Они заявили, что база используется для поддержки оккупации палестинских территорий. В связи с инцидентом полиция арестовала шесть человек.

Критики запрета, включая Amnesty International, Greenpeace и Liberty, предупреждают, что он угрожает праву на протест в Великобритании. Представитель Palestine Action заявил Middle East Eye: «Мы благодарны за солидарность и будем сопротивляться, так как запрет протестной группы — беспрецедентный шаг, связанный с поддержкой геноцида в Газе».

Примечательно, что сам Стармер в 2004 году, будучи адвокатом, защищал активиста, повредившего военный самолет, утверждая, что такие действия законны, если направлены на предотвращение «незаконной войны».