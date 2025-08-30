Президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединил страну к Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Этот документ направлен на укрепление мира, стабильности и развитие Центральной Азии в XXI веке.

Подписание прошло 28 августа в Душанбе после встречи Эмомали Рахмона с вице-премьером и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В официальном сообщении отмечается: «Совместная работа по реализации этого Договора станет фактором обеспечения и укрепления мира, стабильности и устойчивого развития в регионе».

Договор был заключен 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате на четвертой Консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии. Тогда его подписали президенты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Таджикистан и Туркменистан заявили о необходимости завершить внутригосударственные процедуры.

Документ обязывает стороны тесно взаимодействовать ради укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе. Он предусматривает сотрудничество в военной и военно-технической сферах, а также взаимную поддержку для предотвращения угроз независимости, суверенитету и территориальной целостности.

Договор запрещает применение силы или угрозу силой, участие в военных союзах против одной из сторон и любые действия против партнеров. Спорные вопросы должны решаться дипломатическим путем. Для урегулирования разногласий предусмотрено создание специальных механизмов взаимодействия.