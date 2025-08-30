Президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединил страну к Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Этот документ направлен на укрепление мира, стабильности и развитие Центральной Азии в XXI веке.
Подписание прошло 28 августа в Душанбе после встречи Эмомали Рахмона с вице-премьером и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В официальном сообщении отмечается: «Совместная работа по реализации этого Договора станет фактором обеспечения и укрепления мира, стабильности и устойчивого развития в регионе».
Договор был заключен 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате на четвертой Консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии. Тогда его подписали президенты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Таджикистан и Туркменистан заявили о необходимости завершить внутригосударственные процедуры.
Документ обязывает стороны тесно взаимодействовать ради укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе. Он предусматривает сотрудничество в военной и военно-технической сферах, а также взаимную поддержку для предотвращения угроз независимости, суверенитету и территориальной целостности.
Договор запрещает применение силы или угрозу силой, участие в военных союзах против одной из сторон и любые действия против партнеров. Спорные вопросы должны решаться дипломатическим путем. Для урегулирования разногласий предусмотрено создание специальных механизмов взаимодействия.
Участники обязуются не допускать использование своей территории, коммуникаций и инфраструктуры третьими государствами, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности, стабильности или территориальной целостности сторон.
В экономической части договор предусматривает поддержку инвестиций, развитие промышленного, транспортного, энергетического и сельскохозяйственного сотрудничества. Запланировано создание совместных предприятий, логистических центров и инфраструктурных объектов. Особое внимание уделено рациональному использованию водно-энергетических ресурсов и развитию транспортной системы.
В социальной и гуманитарной сферах документ закрепляет развитие связей между учебными, научными и культурными учреждениями региона. Он предусматривает поддержку этнических, языковых и культурных прав, а также совместное продвижение общего историко-культурного наследия Центральной Азии. В области здравоохранения стороны нацелены на борьбу с эпидемиями, развитие телемедицины и обмен опытом в сфере медицинских технологий.
Договор также содержит положения о сотрудничестве в противодействии транснациональной преступности, терроризму, нелегальной миграции, торговле людьми и наркотиками. В нем закреплены меры по защите прав и интересов граждан, находящихся на территории других стран-участников.
Ожидается, что реализация соглашения даст импульс интеграционным процессам, повысит конкурентоспособность экономик и создаст условия для роста благосостояния народов Центральной Азии.