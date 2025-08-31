Правительство Иордании объявило о призыве шести тысяч юношей, отобранных по жребию. Срок службы составит один год и включает военную подготовку и занятия по иорданской национальной идентичности.

Официально шаг подается как внутренняя мера для укрепления обороны и национального единства. Но на деле он отражает тревогу Аммана перед последствиями политики Израиля в отношении палестинцев, сообщают СМИ.

Война в секторе Газа и расширение израильских поселений на Западном берегу воспринимаются в Иордании как непосредственная угроза. Израильская блокада и планы по переселению палестинцев могут вызвать новую волну нестабильности, которая напрямую затронет королевство.