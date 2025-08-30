Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что в будущем страна может вернуть обязательный всеобщий призыв. Об этом пишет Spiegel.

По словам канцлера, речь может идти и о военной службе для женщин, если добровольная система не обеспечит армию достаточным числом новобранцев.

Он отметил, что для этого потребуются значительные изменения, так как действующая Конституция не позволяет призывать женщин.

Мерц также назвал ошибкой решение 2011 года об отмене обязательной службы.