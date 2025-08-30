ПОЛИТИКА
Германия собирает армию?
Фридрих Мерц заявил, что страна может вернуть обязательный военный призыв, если новая добровольная модель не обеспечит нужного количества военнослужащих
В ФРГ готовят почву для возвращения обязательной военной службы / AP
30 августа 2025 г.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что в будущем страна может вернуть обязательный всеобщий призыв. Об этом пишет Spiegel.  

По словам канцлера, речь может идти и о военной службе для женщин, если добровольная система не обеспечит армию достаточным числом новобранцев. 

Он отметил, что для этого потребуются значительные изменения, так как действующая Конституция не позволяет призывать женщин. 

Мерц также назвал ошибкой решение 2011 года об отмене обязательной службы. 

Ранее правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе. Документ предусматривает, что при нехватке добровольцев может быть восстановлен обязательный призыв. 

В Европе уже есть прецедент: с 1 июля Дания ввела военный призыв для женщин наравне с мужчинами, став первой страной региона с таким порядком. 

 

