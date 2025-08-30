По информации Axios, в Белом доме раздражены отсутствием прогресса после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. В Вашингтоне также считают, что вина за это лежит на Европе, так как Украина не готова идти на уступки ради прекращения войны.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Трамп не потерял интереса к переговорному процессу.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен оставить России и Украине инициативу в организации возможной встречи лидеров и временно отстраниться от процесса.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что если до начала следующей недели не произойдет сдвигов, Трамп не сможет оставить без ответа позицию Москвы.