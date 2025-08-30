ПОЛИТИКА
Трамп раздражен Европой?
Дональд Трамп рассматривает возможность приостановить дипломатические усилия вокруг российско-украинской войны, пока стороны «не станут более уступчивыми»
Президент США Дональд Трамп / AP
30 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп может временно отказаться от активных дипломатических шагов по прекращению российско-украинской войны.

Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Axios.

По данным издания, высокопоставленный чиновник заявил, что Трамп «серьезно задумывается» о том, чтобы приостановить дипломатическую активность до момента, пока «одна или обе стороны не начнут демонстрировать большую гибкость».

«Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого выйдет», — сказал источник.

По информации Axios, в Белом доме раздражены отсутствием прогресса после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. В Вашингтоне также считают, что вина за это лежит на Европе, так как Украина не готова идти на уступки ради прекращения войны.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Трамп не потерял интереса к переговорному процессу.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен оставить России и Украине инициативу в организации возможной встречи лидеров и временно отстраниться от процесса.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что если до начала следующей недели не произойдет сдвигов, Трамп не сможет оставить без ответа позицию Москвы.

