Президент США Дональд Трамп может временно отказаться от активных дипломатических шагов по прекращению российско-украинской войны.
Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Axios.
По данным издания, высокопоставленный чиновник заявил, что Трамп «серьезно задумывается» о том, чтобы приостановить дипломатическую активность до момента, пока «одна или обе стороны не начнут демонстрировать большую гибкость».
«Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого выйдет», — сказал источник.
По информации Axios, в Белом доме раздражены отсутствием прогресса после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. В Вашингтоне также считают, что вина за это лежит на Европе, так как Украина не готова идти на уступки ради прекращения войны.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Трамп не потерял интереса к переговорному процессу.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен оставить России и Украине инициативу в организации возможной встречи лидеров и временно отстраниться от процесса.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что если до начала следующей недели не произойдет сдвигов, Трамп не сможет оставить без ответа позицию Москвы.