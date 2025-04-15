Группа высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа, в которую входят госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, призывает Трампа занять более жесткую позицию в отношении Кремля и быть осторожнее в переговорах с Владимиром Путиным. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal: источники издания отмечают, что команда советников настаивает на отказе от уступок, связанных с территориальными требованиями Москвы.

Тем не менее, как пишет WSJ, Трамп продолжает поддерживать своего спецпосланника Стива Уиткоффа, который после встречи с Путиным в Москве заявил, что российский лидер якобы «настроен на мир». В то же время, источники издания утверждают, что Кремль лишь имитирует участие в переговорах, затягивая процесс и пытаясь выиграть время, улучшить позиции на фронте и добиться более выгодных условий.

Газета также подчеркивает, что Трамп стремится завершить войну в Украине не только из соображений гуманитарного характера, но и для устранения главного барьера на пути к сближению с Россией. При этом, несмотря на публичные заявления о недовольстве позицией Путина, Трамп не реализовал угрозу ввести новые санкции против российской нефти.

Разногласия внутри администрации усилились после удара российских войск по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли более 30 мирных жителей. Трамп, комментируя атаку с борта Air Force One, назвал ее «ужасной» и добавил: «Мне сказали, что это была ошибка, но все это ужасно. Вся эта война — ужасна».

Ранее, по данным Reuters, Уиткофф, обсуждая итоги своей поездки в Москву, сказал Трампу, что признание «права собственности» России на четыре украинских области, которые Кремль пытается аннексировать, стало бы самым коротким решением вопроса.