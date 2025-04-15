ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
У Трампа случился российско-украинский раскол
Внутри команды Трампа назревает раскол по поводу стратегии отношений с Москвой и Киевом
У Трампа случился российско-украинский раскол
/ AP
15 апреля 2025 г.

Группа высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа, в которую входят госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, призывает Трампа занять более жесткую позицию в отношении Кремля и быть осторожнее в переговорах с Владимиром Путиным. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal: источники издания отмечают, что команда советников настаивает на отказе от уступок, связанных с территориальными требованиями Москвы.

Тем не менее, как пишет WSJ, Трамп продолжает поддерживать своего спецпосланника Стива Уиткоффа, который после встречи с Путиным в Москве заявил, что российский лидер якобы «настроен на мир». В то же время, источники издания утверждают, что Кремль лишь имитирует участие в переговорах, затягивая процесс и пытаясь выиграть время, улучшить позиции на фронте и добиться более выгодных условий.

Газета также подчеркивает, что Трамп стремится завершить войну в Украине не только из соображений гуманитарного характера, но и для устранения главного барьера на пути к сближению с Россией. При этом, несмотря на публичные заявления о недовольстве позицией Путина, Трамп не реализовал угрозу ввести новые санкции против российской нефти.

Разногласия внутри администрации усилились после удара российских войск по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли более 30 мирных жителей. Трамп, комментируя атаку с борта Air Force One, назвал ее «ужасной» и добавил: «Мне сказали, что это была ошибка, но все это ужасно. Вся эта война — ужасна».

Ранее, по данным Reuters, Уиткофф, обсуждая итоги своей поездки в Москву, сказал Трампу, что признание «права собственности» России на четыре украинских области, которые Кремль пытается аннексировать, стало бы самым коротким решением вопроса.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us