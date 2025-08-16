Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в контексте переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости наращивания давления на Москву и продвижения идеи мира благодаря силе.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в соцсети X.
Сибига отметил, что Киев благодарен США за их «участие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира». Он подчеркнул важность предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая запланирована на понедельник. По его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться дальнейшие шаги по прекращению войны.
«Мы ценим позитивные сигналы американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России», — заявил Сибига.
По его словам, президент России «должен понимать последствия затягивания войны».
Сибига подчеркнул, что стратегия мира через силу остается для Киева ключевой. Приоритетом он назвал усиление давления на Россию и укрепление позиций Украины.
«В этот решающий момент мы тесно координируем свои действия со всеми нашими союзниками и благодарим их за поддержку и единство. Трансатлантическое единство имеет первостепенное значение для достижения прочного мира и безопасности для всех нас», — добавил он.
Глава украинского МИД отметил, что Украина остается приверженной мирным усилиям и будет продолжать «использовать любую, даже самую малую возможность, чтобы положить конец войне, спасти жизни и освободить наших людей».
Сибига также сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за ее «искреннее внимание и усилия по возвращению насильно депортированных украинских детей». Он назвал это «настоящим актом гуманизма».
«Мы продолжаем работать над достижением мира и укреплением Украины во всех сферах», — резюмировал министр.