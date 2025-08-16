Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в контексте переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости наращивания давления на Москву и продвижения идеи мира благодаря силе.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в соцсети X.

Сибига отметил, что Киев благодарен США за их «участие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира». Он подчеркнул важность предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая запланирована на понедельник. По его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться дальнейшие шаги по прекращению войны.

«Мы ценим позитивные сигналы американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России», — заявил Сибига.

По его словам, президент России «должен понимать последствия затягивания войны».

Сибига подчеркнул, что стратегия мира через силу остается для Киева ключевой. Приоритетом он назвал усиление давления на Россию и укрепление позиций Украины.