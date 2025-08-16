ВОЙНА В УКРАИНЕ
Каллас: Путин не собирается заканчивать войну
ЕС объявил о подготовке нового пакета санкций, заявив, что Владимир Путин не готов к завершению войны
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас / AP
16 августа 2025 г.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия затягивает переговоры и не намерена прекращать войну в ближайшее время. 

В ее заявлении говорится, что даже во время встреч делегаций Москва продолжала атаки против Украины.  

«Суровая реальность заключается в том, что Россия не намерена заканчивать эту войну в ближайшее время. (Президент РФ Владимир) Путин продолжает затягивать переговоры и надеется выйти сухим из воды. Он покинул Анкоридж, не сделав никаких обязательств по прекращению убийств», — отметила Каллас. 

По ее словам, США способны заставить Россию вести серьезные переговоры, а ЕС будет работать с Вашингтоном и Киевом для обеспечения устойчивого мира.  

«Москва не закончит войну, пока не осознает, что не может ее продолжать», — подчеркнула она. 

Каллас добавила, что Европа продолжит поддерживать Украину, в том числе за счет нового — 19-го — пакета санкций против России. 

Она также подчеркнула, что «настоящая первопричина войны заключается в империалистической внешней политике России, а не в вымышленном дисбалансе в европейской архитектуре безопасности». 

Напомним, Дональд Трамп ранее сообщил европейским лидерам, что Владимир Путин хочет «мирное соглашение», а не прекращение огня.  

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский вылетает в Вашингтон на переговоры с Трампом. 

