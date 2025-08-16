Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия затягивает переговоры и не намерена прекращать войну в ближайшее время.

В ее заявлении говорится, что даже во время встреч делегаций Москва продолжала атаки против Украины.

«Суровая реальность заключается в том, что Россия не намерена заканчивать эту войну в ближайшее время. (Президент РФ Владимир) Путин продолжает затягивать переговоры и надеется выйти сухим из воды. Он покинул Анкоридж, не сделав никаких обязательств по прекращению убийств», — отметила Каллас.

По ее словам, США способны заставить Россию вести серьезные переговоры, а ЕС будет работать с Вашингтоном и Киевом для обеспечения устойчивого мира.

«Москва не закончит войну, пока не осознает, что не может ее продолжать», — подчеркнула она.

Каллас добавила, что Европа продолжит поддерживать Украину, в том числе за счет нового — 19-го — пакета санкций против России.