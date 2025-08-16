Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предстоящей встрече стран «коалиции желающих». Об этом он написал в соцсети X после переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Французский лидер заявил, что поддержка Украины и давление на Россию должны продолжаться, пока «продолжается захватническая война и не установлен прочный и длительный мир». Он подчеркнул, что устойчивый мир возможен только при наличии твердых гарантий безопасности и приветствовал готовность США участвовать в этом процессе.

«Мы будем работать над этим вместе с Соединенными Штатами и партнерами из «коалиции желающих». В ближайшее время состоится новая встреча, чтобы достичь конкретных результатов», — сообщил Макрон.

Он также отметил, что необходимо учитывать опыт последних десятилетий и учитывать «тенденцию России не выполнять своих обязательств».