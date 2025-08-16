Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в понедельник в Белом доме. Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, Трамп намерен обсудить «план мирного урегулирования», предусматривающий территориальные уступки Украины.
Неназванные чиновники уточнили, что этот вопрос станет предметом переговоров с Зеленским в Вашингтоне, а европейские лидеры получили приглашение к участию.
Официальные лица подчеркнули, что решение по территории должна принимать Украина. При этом они добавили, что международные границы не должны изменяться силой.
Источники отметили, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами не поднимал вопроса о новых санкциях или экономическом давлении на Россию. Однако европейские лидеры заявили, что намерены продолжать политику санкций и давления на Москву до прекращения боевых действий.
По данным Bloomberg, президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина уступила контроль над всей территорией Донбасса. В обмен Москва готова отказаться от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.
Ранее сообщалось, что Трамп передал европейским лидерам слова Путина о том, что тот нацелен сразу на «мирное соглашение», а не на временное прекращение огня.