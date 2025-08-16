Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в понедельник в Белом доме. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, Трамп намерен обсудить «план мирного урегулирования», предусматривающий территориальные уступки Украины.

Неназванные чиновники уточнили, что этот вопрос станет предметом переговоров с Зеленским в Вашингтоне, а европейские лидеры получили приглашение к участию.

Официальные лица подчеркнули, что решение по территории должна принимать Украина. При этом они добавили, что международные границы не должны изменяться силой.