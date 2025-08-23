ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Зеленский: гарантии будут готовы в «ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что архитектура гарантий безопасности для Украины будет представлена в ближайшие дни
Президент Украины Владимир Зеленский / AP
23 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом. Темой беседы стали дипломатические усилия по прекращению войны и гарантии безопасности для Украины.

Зеленский поблагодарил главу нидерландского правительства за поздравления с Днем Государственного флага и за помощь, которую Нидерланды оказывают с начала войны.

Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует намерений к миру.

«Необходимо давление для изменения ее позиции и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы», — отметил Зеленский.

Собеседники обсудили гарантии безопасности Украины.

«Сейчас команды Украины, США и европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность и помочь с обеспечением безопасности», — сообщил украинский лидер.

По его словам, также обсуждались совместные проекты и инвестиции в украинское оборонное производство. Зеленский анонсировал «важные договоренности и встречу в ближайшее время».

Западные страны в последние дни вновь активизировали дискуссии о гарантиях безопасности для Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что они будут состоять из двух уровней.

Европейские чиновники также обсуждают возможность отправки британских и французских войск в Украину в рамках будущего мирного соглашения. По данным источников, около десяти стран готовы предоставить своих военных.

