Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом. Темой беседы стали дипломатические усилия по прекращению войны и гарантии безопасности для Украины.

Зеленский поблагодарил главу нидерландского правительства за поздравления с Днем Государственного флага и за помощь, которую Нидерланды оказывают с начала войны.

Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует намерений к миру.

«Необходимо давление для изменения ее позиции и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы», — отметил Зеленский.

Собеседники обсудили гарантии безопасности Украины.