Впервые в официальных СМС-оповещениях МЧС об угрозе беспилотников упомянут Петербург, сообщает «Фонтанка».
23 августа корреспонденты издания получили сообщения от ведомства, где содержались предупреждения о возможной угрозе дронов и перебоях мобильного интернета на территории города. Ранее такие оповещения рассылались только жителям Ленинградской области.
В тот же день в 14:08 по местному времени губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА на территорию региона. Вскоре аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и выпуск рейсов.
По данным СМИ, задержки коснулись не менее 15 дневных вылетов.
Позже Дрозденко уточнил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в Тосненском районе Ленобласти.
Напомним, с 5 июля в Ленинградской области действует система СМС-оповещений об угрозе беспилотников.