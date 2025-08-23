ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Петербуржцам пришли оповещения об угрозе удара
МЧС впервые разослало жителям Петербурга СМС-оповещения об угрозе беспилотников, ранее такие предупреждения касались только Ленинградской области
Украинский солдат запускает дрон / Reuters
23 августа 2025 г.

Впервые в официальных СМС-оповещениях МЧС об угрозе беспилотников упомянут Петербург, сообщает «Фонтанка».

23 августа корреспонденты издания получили сообщения от ведомства, где содержались предупреждения о возможной угрозе дронов и перебоях мобильного интернета на территории города. Ранее такие оповещения рассылались только жителям Ленинградской области.

В тот же день в 14:08 по местному времени губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА на территорию региона. Вскоре аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и выпуск рейсов.

По данным СМИ, задержки коснулись не менее 15 дневных вылетов.

Позже Дрозденко уточнил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в Тосненском районе Ленобласти.

Напомним, с 5 июля в Ленинградской области действует система СМС-оповещений об угрозе беспилотников.

