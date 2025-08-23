Впервые в официальных СМС-оповещениях МЧС об угрозе беспилотников упомянут Петербург, сообщает «Фонтанка».

23 августа корреспонденты издания получили сообщения от ведомства, где содержались предупреждения о возможной угрозе дронов и перебоях мобильного интернета на территории города. Ранее такие оповещения рассылались только жителям Ленинградской области.

В тот же день в 14:08 по местному времени губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА на территорию региона. Вскоре аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и выпуск рейсов.